На что может претендовать Россия в Антарктиде

Сегодня шестой континент, раскинувшийся вокруг Южного Полюса, не вызывает споров: Антарктида объявлена зоной свободных исследований. Однако сама история её открытия и международное регулирование может позволить в будущем некоторым странам заявить на неё свои права. В их числе — Россия

По праву первых

Terra Australis Incognita, Антарктида, несколько столетий будоражила умы мореплавателей и завоевателей, надеявшихся заполучить неведомый континент. В книгах по истории географических открытий и учебниках Великобритании США первооткрывателем последнего континента называют прославленного Джеймса Кука . Известно, что в 1773 году его «Resolution» и «Adventure» одними из первых достигли южнополярных морей, пересекли Южный Полярный Круг. Легкие британские корабли были затёрты льдами и, опасаясь за общий успех экспедиции, Кук приказал возвращаться, объявив ледяные моря непроходимыми.

Заявление мореплавателя долго удерживало другие страны от попыток найти заветный материк. Однако в 1820 году удача улыбнулась русским морякам: антарктическая экспедиция на шлюпах «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева совершила полное плавание вокруг Антарктиды. О подвиге россиян сегодня напоминают русские названия: остров Петра I, Земля Александра I. Именно благодаря рискованному плаванию «Востока» и «Мирного» удалось доказать, что Антарктида не часть Австралии или Южной Америки, а самостоятельный материк.

Последняя колония

Открытие Антарктиды пришлось на колониальную эпоху, когда европейские страны стремились заполучить новые территории с населением и полезными ископаемыми. Однако новый материк отличался от всех присоединяемых африканских земель и королевств Юго-Восточной Азии тем, что здесь не было и следа человеческих поселений, а ресурсы извлекать было невозможно хотя бы в силу суровости климата. И все же страны, занимавшиеся Арктическими исследованиями и владевшие близлежащими территориями, поспешили заявить о своих намерениях. Первым на антарктическую землю ступила в 1895 году норвежская экспедиция Карстена Борхгревинка. Но, несмотря на это, с заявлениями политического характера выступила Великобритания. Обосновывала она это вкладом в дело исследования материка, а также близостью уже принадлежавших им Фолклендских островов. Англичане объявили о суверенитете над несколькими островами и небольшим «ломтем» Антарктики. Но на этом Великобритания не остановилась и в 1917 году объявила своим весь сектор континента между 20 и 80 градусами западной долготы.

Не отставали и британские доминионы: в 1923 году к Новой Зеландии был присоединена Территория Росса, Австралия же получила так называемую Австралийскую Антарктическую территорию в секторе между 44 и 160 градусом восточной долготы.

Видя, как стремительно растут территориальные аппетиты Британии и её доминионов, в «гонку претензий» включились Франция (Земля Адели, открытая в 1840), Норвегия (Земля Королевы Мод), Чили и Аргентина. Кроме скорости, с которой они выдвигались, эти территориальные претензии обладали еще одним свойством: они накладывались друг на друга. Становилось ясно, что без международного урегулирования вооружённого конфликта не избежать.

Договор об Антарктике

В 1959 году споры о ледяном континенте нашли разрешение в международном договоре. Создание договора далось нелегко: 7 стран не хотели отказываться от своих территориальных претензий. Также существовала угроза размещения ядерного оружия в Антарктике. Считается, что соломоново решение предложили советские дипломаты. По предложению МИД СССР территориальные претензии стран в Антарктике «замораживались»: никто не отказывался от уже выдвинутых требований, а новые не выдвигались на время действия договора. Выход стран из бессрочного Договора об Арктике позволит, таким образом, возобновить территориальные притязания. Однако за время существования Системы Договора об Антарктике (дополненного Мадридским протоколом 1991 и рядом других конвенций) утвердился статус континента как нейтральной, демилитаризованной и безъядерной зоны, свободной для научных исследований. Антарктические базы не являются территорией государства, так как именно исследователи находятся под прямой юрисдикцией родной страны. Добыча и присвоение полезных ископаемых в регионе запрещена, разрешены только научные изыскания.

Права России

На что же может претендовать Россия в Антарктике? С самого начала международных споров в регионе Россия выступала против территориального разделения материка и последовательно отстаивает свою позицию вместе с США, Нидерландами, Японией и Индией. Правда, США и СССР в договоре оставили за собой право в дальнейшем выдвинуть претензии на части Антарктиды, если договор прекратит свое действие или будет пересмотрен. Русское присутствие началось здесь еще до времен СССР. Советскими же полярниками сделано «Последнее Великое географическое открытие» в истории Земли — озеро под станцией «Восток». Сохранение права на выдвижение претензий — основа защиты интересов России в будущем.

Значительные противоречия вызывают и огромные запасы полезных ископаемых Антарктики: нефть, газ, каменный уголь, цинк, свинец, никель, железная руда — это лишь немногие из богатств шестого континента. Согласно неотъемлемой части Системы Договора об Антарктике, Мадридскому протоколу 1991 года, разработка полезных ископаемых на материке запрещена, однако мораторий на добычу временный и действует 50 лет с момента вступления Протокола в силу, то есть до 2048 года. Именно в этот год ожидается возобновление международных споров о праве на разработку. Подготовке к этим спорам посвящена российская Антарктическая стратегия до 2020 года, одна из главных целей которой — «обеспечение национальных интересов России в Антарктическом регионе». Располагающая оборудованными станциями и техникой Россия уже ведет геолого-геофизические исследования полезных ископаемых материка. Такую же работу ведут и американские специалисты.

В условиях сокращения мировых запасов углеводородов и бокситов, огромные (и не до конца исследованные) богатства Антарктики представляют большой интерес для государств мира, причём как завивших о своих претензиях до 1959 года, так и всех прочих участников соглашения. Хотя Система Договора об Антарктике поддерживается авторитетом ООН , некоторые участники соглашений не исключают возможность того, что после 2048 года запрет на добычу полезных ископаемых не будет продлён.

Более того, добыча может вестись не только странами, выдвинувшими претензии, но и теми, кто обладает станциями и оборудованием. В пользу возможности нового дележа говорят нешуточные споры, разгоревшиеся из-за шельфа Антарктиды. После вступления в силу Конвенции ООН по морскому праву (1982), возникла необходимость определить антарктический шельф, на который моментально начали претендовать «замороженные хозяева». Норвегия, Австралия и Аргентина указали координаты своих предполагаемых шельфов, а Новая Зеландия, Франция и Великобритания оставили за собой это право.

К без того непростой ситуации добавляется и то, что в 2016 году по решению Международной Морской организации границы морского шельфа Аргентины были расширены, включив в себя Фолклендские острова, контролируемые Великобританией. Это расширение уже было оспорено Туманным Альбионом, а также властями Чили, которые до этого не высказывали свою позицию по вопросу шельфа. Стоит добавить, что обладание шельфом означает исключительные права государства на разработку полезных ископаемых с незначительными отчислениями в пользу Международного органа по Морскому Дну. Против заявлений «стран-хозяек» выступили Россия, США, Индия, Япония и другие государства.

Несмотря на ярко выраженные антарктические амбиции, ряд государств называют главными нарушителями «ничейного» статуса материка Россию и Китай. В 2011 году специалисты института Лоуи в Австралии выпустили доклад, обвинявший обе страны в неприкрытой экономической экспансии в регионе. Наибольшие опасения вызывает то, что будущее «мирового достояния», Антарктиды и её полезных ископаемых, может решаться по праву сильного. А это значит, что холодный материк рискует превратиться в настоящую «горячую точку».