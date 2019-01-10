Файлы КГБ раскрывают необъяснимые факты о пирамидах

Тайны египетских пирамид, секретные архивы КГБ, русская мафия — вот типичный набор «вечных» тем, которые, видимо, по мнению западных СМИ, всегда интересуют обывателей. О том, как человек, который якобы был дипкурьером в СССР, а теперь работает на русскую мафию, ознакомился с секретными файлами КГБ о тайнах египетских пирамид, рассказывается в статье.

Сторонники теории заговора уже давно придерживаются мнения, что огромную роль в строительстве египетских пирамид тысячи лет назад сыграли пришельцы.

В Египте в центре внимания большинства туристов находятся впечатляющие памятники древности и чудеса прошлого. В документальном фильме «Амазон прайм» ( Amazon Prime) «Секретные файлы КГБ» рассказывается, что в 1960-х годах команда советских исследователей обнаружила таинственную гробницу в Египте и что-то «необъяснимое» в одной из Великих пирамид.

Сотрудникам КГБ было трудно согласиться с тем, что изучение мифов может привести к открытию передовых инопланетных знаний. Однако авторы документального фильма разыскали человека, который работал дипломатическим курьером в Советском Союзе.

Бывший советский чиновник, давший интервью на условиях анонимности, поскольку теперь он работает на русскую мафию, описывает, как однажды он перевозил документы из Каира в Москву. Экс-дипкурьер рассказывает, что среди документов была служебная записка высокопоставленного сотрудника КГБ.

Он утверждает, что в документе говорилось следующее: «Мои сотрудники получили записки одного из ученых, работающих над находками гробницы». В другом документе с пометкой «Совершенно секретно» приводилась опись изъятого из гробницы. Документ гласил: «Место нахождения не разглашается. Предметы: ящики с реликвиями, мумифицированное тело, каменный саркофаг и образцы иероглифов».

Ученый, составивший отчет, одним из первых вошел в эту гробницу. В отчете указано: «Во время осмотра части стены мы заметили странное ощущение, как будто от камней исходила магнитная отталкивающая сила. Мы не смогли найти этому никакого научного объяснения». В отчете криптолога сообщалось, что «среди находок — частично расшифрованное сообщение на стене гробницы, указывающее на пророчество о возвращении древних крылатых богов».

Из документов стало ясно, что Кремль очень серьезно относится к этому мифу. В одном из сообщений указывалось, что для охраны этого места были направлены военные. А на момент вскрытия саркофага система безопасности была на самом высоком уровне.