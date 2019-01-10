Куда пойти в выходные в Москве

Куда сходить в выходные с 11 по 13 января в Московском регионе, читайте в подборке РИАМО

ПЯТНИЦА, 11 января

Шоу «Короли льда»

Аделина Сотникова и Фигуристы Евгений Плющенко Юлия Липницкая 11, 12 и 13 января выступят в шоу «Короли льда» на ГУМ-катке. В программе принимают участие более 30 высококлассных спортсменов, лучших как в мужском и женском одиночном катании, так и в парном, а также в танцах на льду. На льду можно будет увидеть классический танец, который переплетается с акробатическими номерами, а страсти раскалятся так, что зрителю покажется, будто пламя вот-вот растопит лед. В представлении примут участие и совсем юные фигуристы, которые занимаются в Академии фигурного катания Евгения Плющенко. Выступления начинаются в 15:30.

Где: Москва, ГУМ-каток на Красной площади

Цена: 100 рублей

СУББОТА, 12 января

Премьера фильма «1+1: Голливудская история»

Кевин Харт и Брайан Крэнстон. Ремейк французского фильма «1+1» снял режиссер «Иллюзиониста» и «Дивергента» Нил Бергер . Это драма о скучающем миллионере, который готов рискнуть всем, чтобы стать счастливым. Главный герой живет в пентхаусе, у него есть коллекционные автомобили и денег больше, чем у Jay Z. Однажды он нанимает весьма специфического помощника, который научит его ценить жизнь и поможет обрести истинное счастье. В главных ролях — Николь Кидман

Где: Москва и Московская область

Цена: от 250 рублей

Индийский DELHI базар

Первый в новом году DELHI базар с 11 по 13 января пройдет на дизайн-заводе Flacon. Здесь можно будет найти продукты индийской кухни — изысканные сорта риса басмати, специи для чая, украшения, теплые палантины, аюрведические товары для здоровья. Также в программе — индийский фудкорт и мастер-классы по приготовлению традиционных сладостей, интуитивному рисованию и кинопоказы.

Где: Москва, дизай-завод Flacon

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 января

Музыкальный старый Новый год на ВДНХ

Где: Москва, ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница»

Цена: бесплатно, по регистрации

Закрытие фестиваля «Путешествие в Рождество»

У тех, кто просидел все новогодние каникулы дома или уезжал из Москвы, еще есть шанс погулять по самым красивым площадкам главного зимнего фестиваля столицы «Путешествия в Рождество». 13 января фестивальные площадки работают последний день, поэтому в этот уикенд стоит увидеть спектакли, балеты, попробовать кухню разных стран мира, а также принять участие в кулинарных мастер-классах, лекциях и квестах. В последние дни «Путешествия в Рождество» на многих площадках можно посмотреть замечательные кукольные постановки со всей России, показы которых проходят в рамках проекта «Золотая маска в городе».

Всего гостей ждут более 110 представлений. У стен Кремля можно покататься на гигантских ледяных горках, в Столешниковом переулке и на Профсоюзной улице, в Новопушкинском сквере и на Красной площади — увидеть театр на льду с участием звезд фигурного катания, а на Тверской площади — прогуляться по «Нарнии». Среди интересного также «зеркальное шоу» из Австрии, «Школа хороших манер» на Кузнецком мосту и новогодние ярмарки, где можно попробовать горячие чешские трдельники, бельгийские вафли, бретонские крепы, мюнхенские колбаски-вайсвурст и многое другое.

Где: улицы и площади Москвы

Цена: бесплатно

Старый Новый год в Красногорске

Концерт школы современного танца «Про-Движение», посвященный празднованию старого Нового года, 13 января пройдет в Красногорске. Зажигательные современные танцы покажут воспитанники школы современного танца под руководством Виктора Барыкина и Юлии Непомнящей. Программа рассчитана на детей старше 6 лет и взрослых.

Где: Московская область, Красногорск, ДК «Подмосковье»

Цена: бесплатно

Фестиваль «Подольские вечера»

Фестиваль песни «Подольские вечера» 13 января пройдет в Подольске. Участниками первого фестивального дня станут: заслуженный артист России Борис Шварцман Геннадий Богданов и группа «Русские», Олег Успенский, а также подольские исполнители Виктория Полинская, Вера Русскина, Юлианна Антарес, Андрей Балашов и другие. Фестиваль проходит два раза в месяц по воскресеньям.

Где: Московская область, Подольск, ТРК «Хамелеон»

Цена: бесплатно