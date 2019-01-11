Гробницы-лабиринты и другие аномальные места России

Лабиринты Соловецких островов, Китовая аллея, плато Укок на Алтае — в России много загадочных мест, о происхождении и значении которых ученые только догадываются, а местные народы слагают легенды.

Маньпупунеры

В переводе с языка манси «Мань-Пупу-нёр» означает «малая гора идолов». И действительно, 200 миллионов лет назад на этом месте (на территории современной республики Коми) высились горы, но солнце, ветер и вода разрушили их. Остались лишь высокие каменные столбы причудливой формы, которым поклонялись племена манси. Сейчас подготовленные альпинисты поднимаются на Маньпупунеры, но в древности среди манси это считалось страшным грехом.

По легенде, каменные столбы были когда-то людьми из племени великанов. Один из этих великанов пожелал взять в жены дочь мансийского вождя, красавицу Аим. Но девушка отказала великану, тогда он со своими сородичами напал на крепость, где жила красавица. Брат девушки подоспел вовремя, и при помощи своего волшебного оружия, полученного от добрых духов, превратил великанов в камень.

Согласно другому преданию, великаны преследовали народ манси, когда те решили перебраться через Уральский хребет, и почти уже настигли людей… но шаманам манси удалось превратить преследователей в каменные столбы. С тех пор каждый год шаманы возвращаются на это место, чтобы восстановить свою силу.

Добраться до Маньпупунеров под силу не каждому, путь к ним лежит по реке, через тайгу, под шквальным ветром и ледяным дождем. Случайному или неподготовленному человеку туда не попасть, каменные гиганты надежно хранят свои секреты.

Плато Укок, месть алтайской принцессы

Русская семерка

Плато Укок на Алтае — место абсолютно уникальное. Оно является святым для монгольских и китайских буддистов, а также для самих алтайцев, которые по сей день придерживаются традиционных языческих верований.

Но и для скифских племен, населявших эти земли более 2 тыс. лет назад, плато Укок было святыней. Не зря они избрали его для погребения наиболее знатных и уважаемых членов общества. Всего на плато археологи обнаружили свыше 150 захоронений.

Наиболее известной находкой является мумия молодой женщины, так называемой «Алтайской принцессы». Уникальна она, прежде, всего своей сохранностью — благодаря вечной мерзлоте на теле женщины сохранилась богатая одежда, на коже видны татуировки, на голове — остатки сложной прически.

Академик Вячеслав Молодин отмечает, что женщина эта на самом деле была вовсе не принцессой, а представительницей «среднего класса». Тем не менее, мумия стала объектом практически религиозного поклонения. Все невзгоды: повышение цен, землетрясения, войны, — жители Алтая связывают с тем, что ученые нарушили покой древней обитательницы плато Укок.

Бесов Нос, следы первобытных людей

Русская семерка

Один из небольших мысов (по-карельски — носов) Онежского озера носит имя «Бесов». За что это живописное место получило такое зловещее название?

Издавна было известно, что гладкие, омытые озерной водой камни на берегу покрыты удивительными петроглифами — изображениями, выбитыми на камне, но лишь недавно ученым удалось доказать, что изображения эти были сделаны несколько тысяч лет назад.

Считается, что петроглифы изображают богов плодородия, которым поклонялись люди эпохи неолита, среди них есть выдра, водоплавающие птицы, рыбы, лоси. Вдоль глубокой трещины, которая уходит в озеро, выбито наиболее удивительное и загадочное изображение — так называемый «бес». Это антропоморфная фигура, рот которой начинается в том же месте, где образуется трещина в скале. Ученые предполагают, что через эту «трещину» древние люди могли кормить «беса» кровью жертвенных животных. По трещине, как по пищеводу, кровь стекала в озеро, окрашивая воду в зловещий багровый цвет.

В XVI веке на этот мыс пришли монахи из Муромского монастыря. В зловещем изображении они сразу почувствовали нечто языческое и чуждое христианской религии. Чтобы «победить» беса, они выбили поверх него традиционный православный восьмиконечный крест.

Ольхон, остров шаманов

Русская семерка

Древними людьми острова часто воспринимались как священные и потусторонние места. Они находятся одновременно и в воде и на суше, то есть принадлежат и к нашему миру, и к миру духов. Одним из наиболее известных священных островов в нашей стране является байкальский остров Ольхон.

Над островом поднимаются две вершины скалы Шаманки — визитной карточки Ольхона. В пещеру, расположенную в скале, по легенде запрещен вход женщинам. Там располагалось буддистское святилище. Считалось, что люди восприимчивые и неподготовленные, прежде всего женщины и дети, могли пострадать. Эта история перекликается с легендой о Шамбале — мифической стране, проход в которую расположен где-то в Азии. Вход туда женщинам тоже был заказан.

Ольхон почитается не только буддистами, но и представителями традиционных бурятских верований. На острове собираются шаманы со всей России, а порой и из-за рубежа, для проведения своих обрядов-камланий. В это время шаманы напрямую общаются с духами, и если повезет, то можно узнать у них ответы на свои вопросы. Главное в это время — не смотреть шаману в глаза, иначе, согласно местным верованиям, дух может покинуть его тело и переселиться в неосторожного просителя.

Соловецкие лабиринты

Русская семерка

Важное место среди достопримечательностей Соловецких островов занимают различные сооружения эпохи Неолита: курганы, дольмены и, прежде всего, лабиринты. Их тут насчитывается целых 14, диаметром от 3 до 20 метров.

Ученый-краевед Николай Николаевич Виноградов изучал Соловецкие лабиринты, будучи заключенным печально известного СЛОНа — Соловецкого лагеря особого назначения. Он пришел к выводам, что лабиринты — остатки погребальных сооружений древних людей. Души умерших, согласно местным верованиям, обладали способностью попадать в мир живых и причинять им всяческий вред. Чтобы избежать этого, наши предки возводили подобные лабиринты, из центра которых душа уже не могла выбраться на волю. В то же время шаманы, желая получить власть над духами предков, могли отправиться в путь к центру лабиринта, и путь этот символизировал дорогу в загробный мир. Только при помощи специальных ритуалов шаман мог вернуться назад.

Ряд современных исследователей считает, что не только лабиринты, но и все Соловецкие острова, воспринимались первобытными людьми как царство мертвых, загробный мир, куда после смерти попадают души людей. Не зря остров изобилует погребальными сооружениями, причем многих умерших привозили туда издалека. Именно здесь, в лабиринтах, находился вход в потусторонний мир, и только здесь душа умершего могла, наконец, обрести покой.

Китовая аллея, забытое святилище эскимосов

Русская семерка

К северу от Чукотского мыса расположен остров Ыттыгран. До 1950 года на острове жила небольшая группа эскимосов, но и они оставили этот негостеприимный берег и перебрались на континент. Поселок на Ыттыгране умер, что нередко случается в том суровом краю. Удивительно другое: жители острова ни разу не упоминали об оставленной там святыне.

Лишь в 1976 году исследователи заполярья обнаружили на острове странные скопления костей. Оказалось, что это целая аллея из черепов и челюстных костей гренландских китов! Сразу возникло предположение, что на этом месте эскимосы разделывали свою добычу. Но оказалось, что на берегу нет остальных костей, а челюсти и черепа разложены на одинаковом расстоянии друг от друга в строго определенном порядке.

После многолетних исследований ученые пришли к выводу, что это место служило центральным святилищем для целого ряда эскимосских поселений. Люди проделывали долгий и трудный путь, чтобы вкусить здесь ритуальной пищей и обратиться к духам предков. [С-BLOCK]

Каждый год в Китовой аллее собирались лучшие войны окрестных племен. Они договаривались о будущей совместной охоте на китов, а их шаманы просили предков об удаче. После всех необходимых ритуалов наступало время для пиршества.

Почему же эскимосы забросили свою святыню? Считается, что на земле Ыттыграна было запрещено проливать кровь, даже дичь сюда привозили уже умерщвленную. Но однажды это место было осквернено кровопролитием. После этого остров был проклят, и здесь нельзя было больше проводить ритуальное празднество.

Но в наши дни на Ыттыгране снова многолюдно. Китовая аллея вошла в список ста чудес России (на 29-м месте) и туда потянулись туристы со всех уголков света, чтобы взглянуть на эту уникальную святыню.

Аркаим — город-солнце

Русская семерка

В степях Южного Урала, где в наши дни можно ехать целый день и не встретить ни единой живой души, кроме лис и хищных птиц, некогда располагалась богатая и многолюдная Страна городов. Одним из крупнейших городов, входивших в это условное объединение, был Аркаим.

Остатки этого удивительного места были найдены случайно — участок степи должны были затопить во время строительства водохранилища, но ученые решили сперва обследовать местность. Археологическая разведка и аэрофотосъемка позволили обнаружить укрепленное поселение с двумя рядами кольцевых стен. Ведь город был поделен на отдельные сектора, что придавало ему сходство с колесом или солнечным диском.

Существует эзотерическая версия о том, что Аркаим был не просто поселением, а местом поклонения солярному божеству. На это указывает его необычная круглая форма с расходящимися радиальными «лучами». Культ этот могли принести в Уральские степи наши далекие предки — арии, кочевавшие в степях от Средней Азии до Причерноморья.

И по сей день многие горы вокруг Аркаима почитаются местными жителями и туристами, как священные. На них положено подниматься, очистившись телом и душой, желательно босиком.

Смерть-гора

О карельской горе Воттоваара, пользующейся среди местных жителей дурной славой, археолог Марк Шахнович писал: «здесь уродливы деревья, не обитают животные, озера мертвы». И правда, сосны на горе закручены в причудливые узлы, невозможно поверить, что это могло случиться от ветра или мороза.

Издавна Воттоваара была культовым местом для народа саамов. Там они возводили Сейды — пирамиды из камней, причем на вершине горы эти пирамиды достигают поистине огромных размеров. На сейдах или возле них саамы выкладывали подношения местным духам, чтобы те не могли навредить человеку, к сейдам запрещено было прикасаться, а женщинам, как более подверженным влиянию злых сил, и вовсе нельзя было приближаться к священной горе.

Назначение сейдов по сей день до конца не ясно. Согласно местным верованиям, в Сейды мог превращаться после своей смерти могущественный колдун. Он охранял свое племя, за это соплеменники заботились о сейде. По другим — охотник или рыбак, уходя на промысел, оставлял дома частицу своей души, заключенную в каменную пирамиду. В случае гибели человека его душа не доставалась морским или лесным чудовищам