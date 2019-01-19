Где и как проходят соревнования лентяев

Можно ли стать чемпионом, абсолютно ничего не делая? Оказывается, можно.

В Южной Корее уже несколько лет проводятся настоящий соревнования для лентяев. Задача участников этих состязаний проста: не делать ничего. То есть абсолютно.

Необычный турнир придумала в 2014 году художница по имени Вупс Ян. Стимулом послужило то, что девушка заметила, как много в ее жизни суеты. Любую свободную минуту она старалась занять каким-то делом, а если это не удавалось, чувствовала себя очень некомфортно. Тогда Ян решила положить конец страданиям, как она полагала, многих людей, терзающих себя мыслью о том, что не наполняют свою жизнь постоянным движением. Художница разработала правила «соревнований лентяев» и устроила первый турнир.

Если вам кажется, что победить в таком состязании просто, вы сильно ошибаетесь. Участники должны выполнить ряд довольно жестких условий.

На протяжении полутора часов участникам приходится просто сидеть и смотреть прямо перед собой. Пользоваться телефонами, разговаривать между собой, спать и даже улыбаться им строго запрещено. Можно, правда, отлучиться в туалет, подняв сигнальную карточку.

Через каждые четверть часа у всех участников соревнований проверяют пульс. Это тоже одно из важных условий: сердечный ритм должен быть ровным.

За соблюдением всех условий внимательно следят члены жюри.

Соревнования пользуются в Южной Корее большой популярностью, порой количество желающих принять участие в необычном турнире достигает нескольких тысяч человек. В таком случае проводят отборочные туры, по результатам которых отбирают несколько десятков участников, которые и выходят в финал.