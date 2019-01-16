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Спутники Солнечной системы признаны безжизненными 

Мир24 + ещё 2 10 часов назад
Фото: Мир24
«Водные» луны Солнечной системы могут оказаться безжизненными, выяснили ученые из Университета Северной Калифорнии (США).
Предыдущие исследования показали, что некоторые спутники ближайших к Земле планет полностью покрыты льдом, но обладают большими океанами под поверхностью.
Если эти воды нагреваются от геотермальных процессов, то там вероятно развитие жизни. От взаимодействия горячих камней и наполненной минералами морской влаги образуются химические вещества, необходимые для питания микроорганизмов.
Последние данные американских ученых поставили эту теорию под сомнение. Эксперты изучили данные о четырех потенциально обитаемых лунах: Европе, Ганимеде (спутники Юпитера), Энцеладе и Титане (спутники Сатурна), сообщает Space.com.
По словам авторов исследования, недра космических объектов напоминают шоколадный батончик с начинкой из карамели: верхний слой твердый, но сравнительно тонкий и склонный к разломам, а под ним — широкая полоса вязкой и тягучей массы.
Прочность верхней породы зависит от многих факторов, в том числе сил гравитации и тяжести воды и льда.
Ученые рассчитали среднюю «выносливость» твердой коры для каждого спутника. Оказалось, что у Европы, Ганимеда и Титана она настолько крепка и устойчива, что в ней не могут образоваться разломы, через которые поступало бы тепло недр.
Авторы отметили, что подледная поверхность лун, вероятно, похожа на круглый и ровный бильярдный шар — там нет условий для возникновения рифтовых зон, разрывов и вулканических образований.
Наименее прочной оказалась кора Энцелада. Он меньше других спутников, и океаны и лед не так сильно давят на поверхность. Его ядро также более пористое, и вода (теоретически) способна проникнуть на очень большую глубину, где царят высокие температуры.
Кроме того, зонд Cassini нашел следы органических соединений в струях жидкости, которые выбрасывались сквозь трещины в ледяном панцире Энцелада в окружающий космос.
Впрочем, по словам ученых, современные знания о спутниках Юпитера и Сатурна далеко не полны. Лишь недавно начались полноценные исследования при помощи сейсмометров, которые могут открыть, что действительно происходит в их недрах. Возможно, там действительно прячется жизнь.
Ранее сообщалось, что кольца Сатурна испаряются и полностью исчезнут примерно через 100 миллионов лет.
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