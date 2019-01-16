Самые известные долгострои планеты 

Познакомьтесь с самыми удивительными незаконченными зданиями мира.
Собор Иоанна Богослова
Anews
Собор расположен в Нью-Йорке, США и является крупнейшим англиканским собором в мире.
Строительство было начато в 1892 году и продолжалось до 1941, после чего было остановлено и продолжено в 1979 году до 1999 года. С тех пор по причине отсутствия финансирования, строительные работы не ведутся.
Национальный монумент Шотландии
Anews
Находится в Эдинбурге, Великобритания. Строительство началось в 1826 году. Мемориал должен был стать памятником всех солдатов и моряков, которые погибли, принимая участие в наполеоновских войнах.
Из-за недостатка средств строительство прекратилось в 1929 году.
Минарет Хасана
Anews
Расположен в Рабате, Марокко. Должен был стать самым высоким зданием исламского мира. Но в 1199 году, спустя 4 года после начала строительства, из-за смерти эмира Якуба аль-Мансура постройка прекратилась.
Башня Давида
Anews
Недостроенный небоскрёб в Каракасе, Венесуэла. Он должен был стать финансовым центром, но начавшееся в 1990 году строительство прекратилось в 1994-ом по причине экономичесткого кризиса в стране.
Особняк Вудчестера
Anews
Находится в Глостершире, Великобритания. Строительство особняка началось в 1858 году, но прекратилось после смерти владельца, Уильяма Ли, в 1868 году. Место стало городской легендой и открыто для посещения туристов.
Храм Та-Кео
Anews
Храм-гора находится в Сиемреале, Камбоджа. Он должен был стать центром новой столицы — Джаендранагари. Строительство началось в 975 году при Джаявармане V, но никогда не было закончено.