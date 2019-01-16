Самые известные долгострои планеты

​Познакомьтесь с самыми удивительными незаконченными зданиями мира.

Собор Иоанна Богослова

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Собор расположен в Нью-Йорке, США и является крупнейшим англиканским собором в мире.

Строительство было начато в 1892 году и продолжалось до 1941, после чего было остановлено и продолжено в 1979 году до 1999 года. С тех пор по причине отсутствия финансирования, строительные работы не ведутся.

Национальный монумент Шотландии

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Находится в Эдинбурге, Великобритания. Строительство началось в 1826 году. Мемориал должен был стать памятником всех солдатов и моряков, которые погибли, принимая участие в наполеоновских войнах.

Из-за недостатка средств строительство прекратилось в 1929 году.

Минарет Хасана

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Расположен в Рабате, Марокко. Должен был стать самым высоким зданием исламского мира. Но в 1199 году, спустя 4 года после начала строительства, из-за смерти эмира Якуба аль-Мансура постройка прекратилась.

Башня Давида

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Недостроенный небоскрёб в Каракасе, Венесуэла. Он должен был стать финансовым центром, но начавшееся в 1990 году строительство прекратилось в 1994-ом по причине экономичесткого кризиса в стране.

Особняк Вудчестера

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Находится в Глостершире, Великобритания. Строительство особняка началось в 1858 году, но прекратилось после смерти владельца, Уильяма Ли , в 1868 году. Место стало городской легендой и открыто для посещения туристов.

Храм Та-Кео

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Храм-гора находится в Сиемреале, Камбоджа. Он должен был стать центром новой столицы — Джаендранагари. Строительство началось в 975 году при Джаявармане V, но никогда не было закончено.