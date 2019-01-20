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Был ли в монастыре Шаолинь «коридор смерти» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos
Этот монастырь всегда был окружен множеством легенд. Но одной из самых главных его загадок стал таинственный «коридор смерти». До сих пор неизвестно наверняка, существовал ли он на самом деле или это всего лишь одна из легенд. А может быть, он существует до сих пор?
Попасть в монастырь Шаолинь было очень сложно, но еще сложнее оказывалось уйти из него. Монаху, который по какой-то причине собирался покинуть это место, предстояло, согласно легенде, сложное испытание. К мирской жизни послушники могли вернуться, лишь пройдя по невероятно сложному лабиринту, в коридорах которого их поджидало большое количество испытаний.
Начиналось все с двери, ведущей в лабиринт: ее необходимо было резко толкнуть и сразу отдернуть руку. Если рвущийся за стены монастыря монах не успевал это сделать, в движение приводилось устройство, напоминающее гильотину, и замешкавшийся мог легко остаться без конечности.
В недрах же лабиринта решившегося покорить «коридор смерти» поджидали самые неожиданные испытания, вроде падающих сверху бревен, стреляющих манекенов и других замысловатых устройств, которые легко могли лишить отважного монаха жизни.
Повернуть обратно у «беглеца» возможности не было: он либо добирался до выхода, либо из лабиринта его выносили собратья (иногда монахам приходилось забирать из «коридора смерти» бездыханные тела).
Легенда гласит, что лишь единицам удалось пройти «коридор смерти» и вернуться к мирской жизни. Правда все это или нет, сказать сложно: монастырь Шаолинь ревностно хранит свои тайны.
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