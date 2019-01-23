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В Китае нашли самый глубокий природный колодец в мире 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Глубина так называемой голубой дыры равна 300 метрам. И это новый рекорд. До этого самой глубокой считалась голубая дыра Дина на Багамах, она на 100 метров меньше обнаруженной китайской.
Местные ученые изучили природный колодец на Парасельских островах в Южно-Китайском море. На поверхности диаметр глубоководной пещеры, названной Юнълэ, достигает 130 метров, однако при погружении она сужается до 36. В ней обитает более 20 видов разных живых существ. По мнению китайских исследователей, Юнълэ представляет большую научную ценность, поэтому власти страны пытаются всеми силами сберечь уникальную экосистему.
Голубые дыры — это колодцы, заполненные водой и находящиеся ниже уровня моря. Они формируются из-за эрозии горной породы. Свое название голубые дыры получили благодаря тому, что темно-голубая вода с глубины резко контрастирует со светло-голубыми водами вокруг воронки.
Места
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