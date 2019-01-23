Лучшие московские катки

Популярные площадки для массового катания в столице

Не знаете, чем заняться в выходные? Отправляйтесь на каток всей семьей! Обзор популярных московских площадок для массового катания.

Каток в парке Горького

Режим работы:

ПН — выходной. Сеанс №1: ВТ-ВС — 10:00—15:00. Сеанс №2: ВТ-ЧТ: 17:00—23:00, ПТ-ВС: 17:00−00:00. Пункт проката закрывается за 40 мин до окончания сеанса.

Пожалуй, самый посещаемый каток Москвы площадью 18 000 кв. м. В этом году площадка под общим названием «Фабрика счастливых людей» разделена на зоны: скоростная аллея; аллея для начинающих; «веселая разминка» — небольшие огороженные катки; детский каток; хоккейная площадка. Организаторы развлекают посетителей бодрой музыкой, шоу и костюмированными вечеринками. По всей территории стереокатка расположены 20 точек питания — кафе, кофейни и пр.

Катки «Ракета» и «Цветник» на ВДНХ

Режим работы:

ПН — выходной. Сеанс №1: ВТ-ЧТ — 11:00—15:00, ПТ-ВС — 10:00—15:00. Сеанс №2: ВТ-ВС: 17:00—23:00.

Самый большой открытый каток Европы площадью 68 000 квадратных метров приглашает гостей. Площадка разделена на две зоны — катки «Ракета» и «Цветник». «Ракета» объединяет современные тренды молодежной культуры — музыку, кино, комиксы и экстремальный спорт в рамках праздничной анимации, костюмированных вечеринок и тематических дискотек', — описание катка на официальном сайте ВДНХ. Каток «Цветник» предназначен для катания по кругу, отдельно расположена зона для детского катания и керлинга. Рядом с зонами катания оборудованы 7 точек питания.

WomanHit.ru

На этом катке постоянно устраивают интересные акции. Например, 25 января для студентов на территории Города зимы будут особые привилегии. Девушки с именем Татьяна и студенты смогут со скидкой посетить каток и горку. С 17:00 до 23:00 стоимость билета на каток «Цветник» для всех Татьян составит 200 рублей. А студентки по имени Татьяна смогут покататься бесплатно. Кроме того, до конца зимнего сезона российские студенты любой формы обучения смогут пройти на каток «Цветник» и каток «Ракета» в будние дни по сниженной цене (100 рублей — первый сеанс, 200 рублей — второй).

Егор Бероев, А 26 января в «Городе зимы» пройдет Благотворительный день. Уже в пятый раз посетители катка и других зимних площадок помогут подопечным Фонда Хабенского , фонда помощи хосписам «Вера» и фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!». Весь день на катках «Ракета» и «Цветник» будет особенная программа: показательные шоу маленьких фигуристов, карнавальные заезды в масках, шоу барабанщиков, выступления иллюзионистов, уличного театра и многое другое. Участниками заездов станут не только посетители, но и звездные учредители и друзья фондов: Константин Хабенский, Ольга Сутулова Ксения Алферова и другие.

Каток в парке «Сокольники»

Режим работы:

каток «Лед»: ПН-ВС — 10:00−00:00, сеанс длится 2 часа. Катки «Гигант» и «В лесу»: круглосуточно, за исключением технических перерывов.

В парке «Сокольники» организовали три зоны для катания: «Гигант» и «В лесу» — бесплатные, «Лед» — платная. Особенностью зоны «Лед» является специальная охлаждающая система наращивания льда, благодаря чему он работает даже при плюсовых температурах. Остальные зоны покрыты натуральным льдом. Организованы пункты питания на любой вкус рядом с зонами «Лед» и «Гигант».

Каток на Патриарших прудах

Режим работы:

ЕЖЕДНЕВНО 12:00—22:00.

Один из немногих катков на прудах с искусственным льдом. Площадь — 12 000 кв.м. В зоне катка организована хоккейная площадка, горки, зона детского и массового катания. Рядом с катком множество кафе, ресторанов и баров на любой вкус и кошелек.