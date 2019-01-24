Тайна самого одинокого дома в Исландии

На Юге Исландии расположился остров с труднопроизносимым названием Эдлидаэй. Но название хорошо знакомо многим пользователям Сети. Не так давно он стал предметом горячего обсуждения. Вернее, внимание привлек даже не сам остров, который, безусловно, невероятно красив и заслуживает того, чтобы о нем говорили. Но гораздо более загадочным пользователям Сети показалось присутствие на этом клочке суши всего лишь одного дома.

Стали гадать, кому же принадлежит это здание и для чего оно там. Предположения высказывались разные. Кто-то утверждал, что дом, как и сам остров, принадлежит известной певице Бьорк . Якобы таким образом, разрешив звезде построить жилище на острове, исландское правительство поощрило ее за большой вклад в культуру страны.

Согласно другой версии, домом владеет таинственный миллионер, который предпочитает этого не афишировать.

Высказывались даже предположения, что это фотомонтаж или убежище, которое предполагают использовать во время каких-то катаклизмов.

Но разгадка оказалась намного проще.

Несколько веков назад на острове обосновались пять семей, которые решили жить простой жизнью вдали от цивилизации, занимаясь разведением животных, рыбалкой и охотой на тупиков.

Но через какое-то время на острове не осталось ресурсов для выращивания скота, людям пришлось покинуть свое место жительства. Произошло это в 30-х годах XX века. А вот члены Ассоциации охотников рассудили, что Эдлидаэй — отличное место для охоты на тупиков и в 1950-х годах построили здесь этот самый загадочный дом, чтобы можно было останавливаться здесь во время открытого сезона.

Надо отметить, что в домике нет электричества и проточной воды, но эти неудобства охотники готовы терпеть ради любимого хобби.