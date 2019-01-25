Праздник мороженого и зомби-панк: выходные в Архангельске 

Не знаете, как отдохнуть с пользой? Самое время чему-то научиться.
Пришла пятница,
25 января, пятница
Комедия в двух действиях «Корсиканка» (16+)
Император Наполеон сослан на остров Святой Елены, где влачит совсем не императорское существование: изношенная одежда, плохая еда, нашествие крыс и полная изоляция… И появляется вдруг на острове Жозефина, кухарка из парижской богадельни святого Игнатия, которая преодолела более двух тысяч миль по морю, чтобы получить с императора долг за своего мужа, погибшего в битве при Ватерлоо.
Куда: Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова (Драмтеатр), (Архангельск, Петровский парк, 1). Во сколько: 18:00.
Стоимость билетов: 450–600 рублей.
Подробности: Аrhdrama.ru, + 7 (8182) 20–84–34.
Пообщавшись с Жозефиной, император понимает, что «счастье заключается не в большой власти и большом богатстве, а в большой простоте». Чем меньше человек в чем-либо нуждается, тем больше он счастлив
Рождество в доме Купьелло (12+)
Простодушная история одной неаполитанской семьи накануне Рождества. Глава семьи Лука Купьелло по старой неаполитанской традиции поглощен сооружением presepe (ясли христовы) — очень напоминают детский кукольный городок, в центре которого — священная пещера, где родился Иисус. Вокруг пещеры создатель пресепе может разместить все, что ему заблагорассудится: мельницы, шалаши, домики жителей, замки, реки…
Где: Архангельский Молодежный театр (Театр Панова), (Архангельск, ул. Логинова, д. 9).
Во сколько: 18:30.
Стоимость билета: 400 рублей.
Подробности: +7 (8182) 65–21–43.
Целое мироздание в миниатюре, символизирующее налаженность жизни, покой и счастье
Праздничный гала-концерт (6+)
Праздничная программа к Татьяниному дню. Артисты Поморской филармонии и Архангельский филармонический камерный оркестр под управлением Владимира Онуфриева. В программе: популярные романсы и песни, классическая музыка. Всем Татьянам — сюрприз!
Куда: Поморская филармония (Архангельск, ул. Карла Маркса, 3).
Во сколько: 18:30.
Стоимость билетов: 500 рублей.
Подробности: Рomorfil.ru, тел. : + 7 (8182) 21–56–69.
Спектакль «Чёрная курица, или Подземные жители» (6+)
Карнавал загадочных образов из детства, история о дружбе и предательстве — всё в старинной фантастической сказке А. Погорельского «Черная Курица, или подземные жители». Это первая авторская сказка, написанная и выпущенная в России. История о том, как маленький мальчик однажды спас от смерти черную курицу, оказавшуюся заколдованной министром Подземного королевства.
Где: Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова (Петровский парк, 1).
Начало: 15:00.
Стоимость билета: 350 рублей.
Подробности: Аrhdrama.ru, + 7 (8182) 20–84–34.
Как же изменилась жизнь мальчика после удивительного знакомства?
Концерт «Black Christmas» (18+)
Пост-панк, атмосферный депрессивный рок, гаражный панк и даже зомби-панк в клубе «Колесо».
Куда: Музыкальный клуб «Колесо» (Архангельск, ул. Гайдара, 4, к. 1).
Во сколько: 19:00.
Стоимость билетов: 150 рублей.
Подробности: +7 (8182) 47–14–79.
26 января, суббота
Музыкальная встреча из цикла «Виниловая суббота» (16+)
Тема новой «Виниловой субботы» в Добролюбовке — рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Это настоящий феномен культуры ХХ века, который до сих пор не теряет своей мощи, собирая аншлаги в лучших театрах мира. Инициатор музыкальных размышлений на тему и ведущая новой встречи — Александра Лоскутова, давний партнер «Виниловых суббот». Она планирует познакомить аудиторию с оригинальным изданием «Jesus Christ Superstar» 1970 года и переизданием 1992 года на «Русском диске».
Где: Архангельская областная библиотека им. Н. А. Добролюбова (Архангельск, ул. Логинова, 2).
Во сколько: 16:00.
Вход свободный.
Подробности: Aonb.ru, + 7 (8182) 20–64–68.
Лекция «Наша театральная провинция: впечатления зрителя» (12+)
2019 год объявлен в России годом театра. Приглашаем на первую встречу в новом году краеведческого лектория «Историко-культурное наследие Русского Севера», которая будет посвящена именно театральной жизни Архангельска. Андрей Васильевич Петров, профессор САФУ, руководитель студенческого театра «Балаганчик», театрал со стажем, поделится своими впечатлениями от спектаклей архангельских театров разных лет. Разговор пойдет о развитии особо важной для Севера абрамовской темы — сценическом воплощении произведений выдающегося писателя-земляка Федора Абрамова, 100 лет со дня рождения которого исполняется в 2020 году.
Где: Архангельская областная библиотека им. Н. А. Добролюбова (Архангельск, ул. Логинова, 2).
Во сколько: 14:00.
Вход свободный.
Подробности: Aonb.ru, + 7 (8182) 20–64–68.
Спектакль «Пьяные» (18+)
Спектакль — культурный шок, который произвел эффект разорвавшейся бомбы. Кто-то говорит, что пановцы поставили скандальный спектакль на грани дозволенного. Автор пьесы — Иван Вырыпаев, постановка — Максим Соколов. Внимание! В спектакле звучит ненормативная лексика!
Где: Архангельский молодежный театр В. П. Панова (ул. Логинова, 9).
Начало: 18:00.
Стоимость билета: 700 рублей.
Подробности: + 7 (8182) 21–58–88, teatrpanova.ru.
Мастер-класс на гончарном круге (12+)
Лаборатория творчества «Start» — интересное место, где с помощью профессиональных преподавателей каждый может научиться рисовать и создавать декоративные изделия своими руками.
Где: Лаборатория творчества «Start», ул. Вологодская, 6/1.
Начало: 17:00.
Стоимость билета: 600–1200 рублей.
Подробности: + 7 (8182) 42–35–95, 44–88–92.
Опытный мастер поможет сделать ваше первое изделие из глины
Мастер-класс по живописи маслом (12+)
Для этого мастер-класса не обязательно уметь рисовать, но вы в любом случае выйдете отсюда с картиной, которую сделаете сами. Поможет вам в этом преподаватель Татьяна Иванова. Участие в мастер-классе только по предварительной записи. Все материалы включены.
Где: Лаборатория творчества «Start», ул. Вологодская, 6/1.
Начало: 18:00.
Стоимость билета: 1500 рублей.
Подробности: + 7 (8182) 42–35–95, 44–88–92.
В последний раз рисовали в детстве? А как насчет того, чтобы написать картину маслом?
27 января, воскресенье
«Волшебный экспресс на Северный полюс» (6+)
Новогодние праздники позади, но сюрпризы от Архангельского Снеговика не заканчиваются! 27 января в 12:00 сказочный волшебник приглашает своих друзей на интерактивную семейную программу «Волшебный экспресс на Северный полюс».
Где: Архангельский центр городских праздников «Соломбала-Арт» (Архангельск, пр. Никольский, 29).
Во сколько: 12:00.
Стоимость билета: 200 рублей.
Подробности: +7 (8182) 22–54–18.
Творческая мастерская «С чего начинается ткачество» (18+)
«С чего начинается ткачество» — это новый цикл творческих мастерских в музее. Мастер София Скорнякова расскажет и покажет, как создаются гобелены. Теплые и яркие, даже самые крошечные, гобелены способны украсить пространство дома и сделать его еще уютнее. Научиться ткать можно, не сомневайтесь! Желание и терпение в любом случае принесут положительный результат и, возможно, подарят вам новое хобби.
Где: Усадебный дом Е. К. Плотниковой, ул. Поморская, д.1 Во сколько: 10:30.
Стоимость билета: один мастер-класс — 500 рублей, стоимость всего цикла (5 мастер-классов) — 2000 рублей.
Подробности: +7 (8182) 20–05–85.
Свистульки из глины (18+)
В студии «Ручные вещи» вас научат делать свистульки из глины.
Где: Ручные вещи, ул. Попова, 14 (Дом Быта), 3 этаж
Во сколько: 12:00.
Стоимость билета: 300 рублей.
Подробности: +7 (911) 561–78–19.
Сам процесс увлекателен, а итог работы можно кому-нибудь подарить
Игровая программа «Праздник Мороженого» (0+)
Кукольный театр «Волшебный Чемодан» приглашает всех на «Праздник Мороженого»: игры, конкурсы, призы и конечно угощение мороженым!
Где: Кукольный театр «Волшебный чемодан» (ТРК «Атриум», 5-й этаж).
Начало в 14:00.
Стоимость билета: 250 рублей.
Подробности: 8 (8182) 48–38–38, 48–10–01.
Мастер-классы по основам бального танца для взрослых (18+)
Участники занятий смогут освоить основы спортивных бальных танцев, ставших популярным увлечением людей всех возрастов. Возможность обучиться красиво и свободно двигаться и выражать эмоции изысканными движениями таких танцев, как медленный вальс, танго, медленный фокстрот и квикстеп есть у каждого. Помимо этого, участники мастер-классов овладеют основами техники латиноамериканской программы (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв).
Где: Архангельский центр городских праздников «Соломбала-Арт» (Архангельск, пр. Никольский, 29).
Во сколько: 12:00.
Подробности: Solombala-art.ru, +7 (8182) 22–54–18.