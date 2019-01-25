Праздник мороженого и зомби-панк: выходные в Архангельске

Не знаете, как отдохнуть с пользой? Самое время чему-то научиться.

Пришла пятница,

25 января, пятница

Комедия в двух действиях «Корсиканка» (16+)

Император Наполеон сослан на остров Святой Елены, где влачит совсем не императорское существование: изношенная одежда, плохая еда, нашествие крыс и полная изоляция… И появляется вдруг на острове Жозефина, кухарка из парижской богадельни святого Игнатия, которая преодолела более двух тысяч миль по морю, чтобы получить с императора долг за своего мужа, погибшего в битве при Ватерлоо.

Куда: Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова (Драмтеатр), (Архангельск, Петровский парк, 1). Во сколько: 18:00.

Стоимость билетов: 450–600 рублей.

Подробности: Аrhdrama.ru, + 7 (8182) 20–84–34.

Пообщавшись с Жозефиной, император понимает, что «счастье заключается не в большой власти и большом богатстве, а в большой простоте». Чем меньше человек в чем-либо нуждается, тем больше он счастлив

Рождество в доме Купьелло (12+)

Простодушная история одной неаполитанской семьи накануне Рождества. Глава семьи Лука Купьелло по старой неаполитанской традиции поглощен сооружением presepe (ясли христовы) — очень напоминают детский кукольный городок, в центре которого — священная пещера, где родился Иисус . Вокруг пещеры создатель пресепе может разместить все, что ему заблагорассудится: мельницы, шалаши, домики жителей, замки, реки…

Где: Архангельский Молодежный театр (Театр Панова), (Архангельск, ул. Логинова, д. 9).

Во сколько: 18:30.

Стоимость билета: 400 рублей.

Подробности: +7 (8182) 65–21–43.

Целое мироздание в миниатюре, символизирующее налаженность жизни, покой и счастье

Праздничный гала-концерт (6+)

Праздничная программа к Татьяниному дню. Артисты Поморской филармонии и Архангельский филармонический камерный оркестр под управлением Владимира Онуфриева. В программе: популярные романсы и песни, классическая музыка. Всем Татьянам — сюрприз!

Куда: Поморская филармония (Архангельск, ул. Карла Маркса, 3).

Во сколько: 18:30.

Стоимость билетов: 500 рублей.

Подробности: Рomorfil.ru, тел. : + 7 (8182) 21–56–69.

Спектакль «Чёрная курица, или Подземные жители» (6+)

Карнавал загадочных образов из детства, история о дружбе и предательстве — всё в старинной фантастической сказке А. Погорельского «Черная Курица, или подземные жители». Это первая авторская сказка, написанная и выпущенная в России. История о том, как маленький мальчик однажды спас от смерти черную курицу, оказавшуюся заколдованной министром Подземного королевства.

Где: Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова (Петровский парк, 1).

Начало: 15:00.

Стоимость билета: 350 рублей.

Подробности: Аrhdrama.ru, + 7 (8182) 20–84–34.

Как же изменилась жизнь мальчика после удивительного знакомства?

Концерт «Black Christmas» (18+)

Пост-панк, атмосферный депрессивный рок, гаражный панк и даже зомби-панк в клубе «Колесо».

Куда: Музыкальный клуб «Колесо» (Архангельск, ул. Гайдара, 4, к. 1).

Во сколько: 19:00.

Стоимость билетов: 150 рублей.

Подробности: +7 (8182) 47–14–79.

26 января, суббота

Музыкальная встреча из цикла «Виниловая суббота» (16+)

Тема новой «Виниловой субботы» в Добролюбовке — рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Это настоящий феномен культуры ХХ века, который до сих пор не теряет своей мощи, собирая аншлаги в лучших театрах мира. Инициатор музыкальных размышлений на тему и ведущая новой встречи — Александра Лоскутова, давний партнер «Виниловых суббот». Она планирует познакомить аудиторию с оригинальным изданием «Jesus Christ Superstar» 1970 года и переизданием 1992 года на «Русском диске».

Где: Архангельская областная библиотека им. Н. А. Добролюбова (Архангельск, ул. Логинова, 2).

Во сколько: 16:00.

Вход свободный.

Подробности: Aonb.ru, + 7 (8182) 20–64–68.

Лекция «Наша театральная провинция: впечатления зрителя» (12+)

2019 год объявлен в России годом театра. Приглашаем на первую встречу в новом году краеведческого лектория «Историко-культурное наследие Русского Севера», которая будет посвящена именно театральной жизни Архангельска. Андрей Васильевич Петров , профессор САФУ, руководитель студенческого театра «Балаганчик», театрал со стажем, поделится своими впечатлениями от спектаклей архангельских театров разных лет. Разговор пойдет о развитии особо важной для Севера абрамовской темы — сценическом воплощении произведений выдающегося писателя-земляка Федора Абрамова , 100 лет со дня рождения которого исполняется в 2020 году.

Где: Архангельская областная библиотека им. Н. А. Добролюбова (Архангельск, ул. Логинова, 2).

Во сколько: 14:00.

Вход свободный.

Подробности: Aonb.ru, + 7 (8182) 20–64–68.

Спектакль «Пьяные» (18+)

Спектакль — культурный шок, который произвел эффект разорвавшейся бомбы. Кто-то говорит, что пановцы поставили скандальный спектакль на грани дозволенного. Автор пьесы — Иван Вырыпаев , постановка — Максим Соколов . Внимание! В спектакле звучит ненормативная лексика!

Где: Архангельский молодежный театр В. П. Панова (ул. Логинова, 9).

Начало: 18:00.

Стоимость билета: 700 рублей.

Подробности: + 7 (8182) 21–58–88, teatrpanova.ru.

Мастер-класс на гончарном круге (12+)

Лаборатория творчества «Start» — интересное место, где с помощью профессиональных преподавателей каждый может научиться рисовать и создавать декоративные изделия своими руками.

Где: Лаборатория творчества «Start», ул. Вологодская, 6/1.

Начало: 17:00.

Стоимость билета: 600–1200 рублей.

Подробности: + 7 (8182) 42–35–95, 44–88–92.

Опытный мастер поможет сделать ваше первое изделие из глины

Мастер-класс по живописи маслом (12+)

Для этого мастер-класса не обязательно уметь рисовать, но вы в любом случае выйдете отсюда с картиной, которую сделаете сами. Поможет вам в этом преподаватель Татьяна Иванова . Участие в мастер-классе только по предварительной записи. Все материалы включены.

Где: Лаборатория творчества «Start», ул. Вологодская, 6/1.

Начало: 18:00.

Стоимость билета: 1500 рублей.

Подробности: + 7 (8182) 42–35–95, 44–88–92.

В последний раз рисовали в детстве? А как насчет того, чтобы написать картину маслом?

27 января, воскресенье

«Волшебный экспресс на Северный полюс» (6+)

Новогодние праздники позади, но сюрпризы от Архангельского Снеговика не заканчиваются! 27 января в 12:00 сказочный волшебник приглашает своих друзей на интерактивную семейную программу «Волшебный экспресс на Северный полюс».

Где: Архангельский центр городских праздников «Соломбала-Арт» (Архангельск, пр. Никольский, 29).

Во сколько: 12:00.

Стоимость билета: 200 рублей.

Подробности: +7 (8182) 22–54–18.

Творческая мастерская «С чего начинается ткачество» (18+)

«С чего начинается ткачество» — это новый цикл творческих мастерских в музее. Мастер София Скорнякова расскажет и покажет, как создаются гобелены. Теплые и яркие, даже самые крошечные, гобелены способны украсить пространство дома и сделать его еще уютнее. Научиться ткать можно, не сомневайтесь! Желание и терпение в любом случае принесут положительный результат и, возможно, подарят вам новое хобби.

Где: Усадебный дом Е. К. Плотниковой, ул. Поморская, д.1 Во сколько: 10:30.

Стоимость билета: один мастер-класс — 500 рублей, стоимость всего цикла (5 мастер-классов) — 2000 рублей.

Подробности: +7 (8182) 20–05–85.

Свистульки из глины (18+)

В студии «Ручные вещи» вас научат делать свистульки из глины.

Где: Ручные вещи, ул. Попова, 14 (Дом Быта), 3 этаж

Во сколько: 12:00.

Стоимость билета: 300 рублей.

Подробности: +7 (911) 561–78–19.

Сам процесс увлекателен, а итог работы можно кому-нибудь подарить

Игровая программа «Праздник Мороженого» (0+)

Кукольный театр «Волшебный Чемодан» приглашает всех на «Праздник Мороженого»: игры, конкурсы, призы и конечно угощение мороженым!

Где: Кукольный театр «Волшебный чемодан» (ТРК «Атриум», 5-й этаж).

Начало в 14:00.

Стоимость билета: 250 рублей.

Подробности: 8 (8182) 48–38–38, 48–10–01.

Мастер-классы по основам бального танца для взрослых (18+)

Участники занятий смогут освоить основы спортивных бальных танцев, ставших популярным увлечением людей всех возрастов. Возможность обучиться красиво и свободно двигаться и выражать эмоции изысканными движениями таких танцев, как медленный вальс, танго, медленный фокстрот и квикстеп есть у каждого. Помимо этого, участники мастер-классов овладеют основами техники латиноамериканской программы (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв).

Где: Архангельский центр городских праздников «Соломбала-Арт» (Архангельск, пр. Никольский, 29).

Во сколько: 12:00.

Подробности: Solombala-art.ru, +7 (8182) 22–54–18.