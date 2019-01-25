Почему Одесса была так притягательна для воров

«Одесса-мама» и «Ростов-папа» — два эти города долгое время считались наиболее криминальными в Российской империи и СССР. Причем, первенство всегда принадлежало «жемчужине у моря», благодаря изобретательности и предприимчивости одесских преступников и сильным воровским традициям, заложенным легендарными криминальными авторитетами.

Исторические условия

Как известно, в 1794 году решение об основании города на берегу Черного моря приняла лично императрица Екатерина II. На месте поселения Хаджибей, где ранее проживали турки и крымские татары, быстро стал застраиваться новый южный форпост империи.

Руководство страны хотело как можно скорее заселить Одессу, чтобы утвердить принадлежность этих земель российской короне. Поэтому городу и его жителям был предоставлен целый ряд экономических и налоговых льгот. Данное обстоятельство привлекло на черноморское побережье специфический контингент: искателей приключений, авантюристов, мошенников, беглых крепостных, уголовников всех мастей.

Поскольку власти Российской империи запретили евреям проживать восточнее Пскова, Харькова и символической линии на карте, проведенной между этими городами, многие представители данного народа перебрались в Одессу, поближе к теплому морю. Их также привлекли торгово-экономические возможности, открывшиеся вместе со строительством порта. Через него различные товары, в том числе и зерно, отправлялись в Европу и Азию, а также осуществлялись контрабандные перевозки.

Особый колорит

Если в 1862 году официальный грузооборот одесского порта составлял 37 миллионов рублей, то к 1903 году он возрос до 174 миллионов. Легкие деньги, которые делали местные бандиты, поставляя в Турцию «живой товар», торгуя психотропными веществами, украденными драгоценностями и порнографическими открытками, производившимися в Европе, привлекали к Черному морю все новых преступников, которые стали селиться в районе Молдаванки.

Изначально это был обычный рабочий пригород Одессы, но во второй половине XIX века его облюбовали шулеры и аферисты. Здесь открылись подпольные притоны, игорные и публичные дома. Богатый южный город приобрел свой особенный колорит. Многонациональное население составляли евреи, молдаване, греки, русские, украинцы, армяне и представители других народов.

Преступность существовала и в других городах Российской империи, разбойников и душегубов везде было достаточно. В отличие от «коллег» по криминальному цеху одесские бандиты действовали креативно и находчиво, они не ценили грубую силу, старались обходиться без жертв. Соблюдали собственный кодекс чести, который впоследствии будет распространен на всю страну, заложив основы воровских законов.

Население портового города, исключая бизнесменов и банкиров, не осуждало преступников и аферистов. Напротив, их здесь считали своими, гордились ловкостью, умом и сообразительностью местных гангстеров. Обхитрить ювелира, обмануть чиновника-взяточника, совершить удачную махинацию с ценными бумагами — такие действия не вызывали в обществе негативного отношения.

Известный кинорежиссер и сценарист Эфраим Севела (1928-2010 гг.) в кинофильме «Одесса-мама» высказал мнение: «Одесса славилась такими ворами, такими бандитами, каких свет не видывал и больше, я думаю, не увидит… Одесса была столицей воровского мира всей Российской империи — по этой причине ее ласково называли мамой».

Легендарные преступники

Этот город помнит многих преступников и аферистов, имена которых стали легендарными. Это Сонька Золотая Ручка, Миша Япончик, Григорий Котовский , Яша Блюмкин, Мишка Ястреб, Федька Бык и многие другие. Они во многом заложили основы криминальных законов России.

Например, Шейндля-Сура Лейбовна Блювштейн (1846-1902 гг.), более известная как Сонька Золотая Ручка, одной из первых предложила воровскому сообществу создать общак, средства из которого предполагалось тратить на помощь «коллегам», оказавшимся в беде. Она создала и спонсировала знаменитую школу карманников, работавшую в районе Молдаванки.

Мойше-Яков Вольфович Винницкий (1891-1919 гг.), он же Миша Япончик, был настоящим королем преступного мира. Коренной одессит в какой-то степени является прототипом главного героя пьесы «Закат» и «Одесских рассказов» известного писателя Исаака Бабеля . Там он представлен как Беня Крик.

Миша Япончик водил знакомство со многими деятелями искусства, в том числе и со знаменитым певцом Леонидом Утесовым. Именно этот криминальный авторитет ввел строгие законы для одесского преступного мира, которые впоследствии были частично приняты всем воровским сообществом России. «Кодекс налетчика», например, запрещал преступникам грабить артистов, писателей, художников, а также врачей и адвокатов, содействие которых могло пригодиться в будущем.

Считается, что Мойше-Яков Винницкий стоял у истоков такого вида криминального бизнеса, как рэкет. Именно он обложил одесских предпринимателей данью, призывал других бандитов грабить только богачей и буржуев.

Кстати, Сонька Золотая Ручка тоже никогда не воровала у бедняков и людей среднего достатка, зарабатывающих честным трудом.

Одесские преступники, вообще, не любили бытовых краж и разбоев. Они предпочитали действовать с размахом, театральностью и выдумкой. Слухи о новых видах криминальных заработков и мошенничества, придуманных в портовом городе, быстро распространялись по всей Российской империи и СССР. Жители «жемчужины у моря» были своеобразным авангардом воровского мира, им подражали, у них учились. Поэтому Одессу и прозвали столицей преступного мира.

Воровская школа

Директором школы для малолетних воров, основанной Сонькой Золотой Ручкой на Молдаванке ради помощи детям-сиротам, был налетчик Мойша Окс (он же Кайлыч). Отсюда молодые кадры разъезжались по всем городам Российской империи, распространяя традиции одесского преступного сообщества на всю страну.

Сначала будущие карманники тренировались на манекенах, одетых в костюмы с вшитыми колокольчиками. Одно неосторожное движение — и раздавшийся звон явно демонстрировал, что ученику предстоит еще долго оттачивать свое мастерство. Затем юных воров ожидали практические занятия, проходившие на одесских рынках. В местах массового скопления людей «работать» начинающим карманникам всегда намного проще, чем на безлюдных улочках.

А традиционный экзамен на звание профессионала ученики школы сдавали в Глухом углу, расположенном на перекрестке Госпитальной и Запорожской улиц. Если уж здесь начинающий вор сумел обчистить карманы бдительного прохожего, прекрасно знающего что это за место, то значит, экзаменуемый доказал свою высокую квалификацию.

В некоторых одесских семьях криминальная профессия передавалась по наследству. Кто-то воровал, кто-то скупал и сбывал краденные ценности, кто-то был на подхвате.

Вообще, в портовом городе много мест, связанных с именами легендарных преступников. Так, на улице Екатерининской работает Музей контрабанды, а на Люстдорфской дороге находится знаменитый Тюремный замок, где сидели почти все одесские воровские авторитеты и революционеры.

Ликвидация налетчиков

На этапе становления советская власть даже использовала криминальные элементы Одессы для борьбы с классово чуждыми буржуями, дворянами и предпринимателями. Взять, к примеру, известного революционера Григория Котовского (1881-1925 гг.), который в юности был налетчиком, или Якова Блюмкина (1900-1929 гг.), в чьей биографии было и криминальное «сотрудничество» с Мишей Япончиком, и служба в советской разведке на этапе ее становления, и расстрел за дружбу со Львом Троцким

Но укрепившейся советской власти разгул преступности в Одессе был не на руку. Началось жесткое противостояние органов правопорядка с местными налетчиками. Многие из них угодили под массовые репрессии 30-х годов ХХ века.

А после Великой Отечественной войны на борьбу с бандитизмом советское правительство бросило свои лучшие кадры. В 1946 году маршал Георгий Жуков был направлен в Одесский военный округ. Заняв должность командующего, победоносный полководец начал уничтожать местные банды налетчиков.

Об операции «Маскарад», когда бывшие фронтовики по указанию Жукова ходили по ночной Одессе, переодевшись в гражданскую одежду, почти ничего не известно из официальных источников.

Но большинство уличных налетчиков были кем-то быстро и профессионально отстреляны, что и дало многочисленным историкам повод говорить о причастности военных к борьбе с разгулом бандитизма в Одессе. Эти события детально отражены в многосерийном телефильме кинорежиссера Сергея Урсуляка «Ликвидация», вышедшем на экраны в 2007 году.

В 90-е годы ХХ века криминальный мир Одессы активизировался, но не более чем по всей стране. Конечно, свои преступные авторитеты и разборки с местным колоритом в портовом городе остаются, но статус криминальной столицы утерян. И скорее всего, безвозвратно.