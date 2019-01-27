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Загадки Покайнского леса 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos
Таинственный Покайнский лес, расположенный на юге Латвии, — место удивительное. Многие считают, что он наделен целительной силой.
Впервые об этом заговорил рижский историк Ивар Викс, который рассказал о загадочных свойствах местных камней, способных, по его словам, исцелять практически любые недуги и остающихся теплыми в любое время года.
Массивных валунов здесь ровно 30 и никто точно не может сказать, откуда они в лесу появились. Есть версия, что когда-то сюда приезжали паломники и оставляли камни, как знак освобождения от грехов. По другой легенде, валуны были «собственностью» жрецов-друидов, которые с их помощью управляли погодой.
Ивар Викс выдвинул гипотезу, что тридцать холмов Покайнского леса являются искусственными, а камни — это часть некой системы, цель которой — создание эффекта энергетического резонанса.
Возможно, это на самом деле так. Во всяком случае невозможно отрицать тот факт, что грибы в загадочном лесу вырастают до невероятных размеров, а листва на деревьях растет лишь с одной стороны.
В 70-х годах прошлого века на территории Покайнского леса спутники НАСА несколько раз фиксировали мощные источники подземного излучения. Поговаривали даже, что в одном из холмов находится радиоактивный метеорит, но догадки до сих пор никак не подтвердили.
Неоспоримым является факт, который признают даже самые отъявленные скептики, побывавшие в Покайнском лесу. Таинственные валуны действительно способны излечивать некоторые недуги: после контакта с ними можно избавиться от болезни суставов, остеохондроза и женских болезней. Кстати, стоит отметить, что за излечение каждого заболевания «отвечают» определенные камни.
А вот забирать с собой из леса камушки не советуют: говорят, что тех, кто решился на «кражу», вскоре стали настигать болезни или несчастные случаи.
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Места , NASA
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