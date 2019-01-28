Заблудившегося в лесу ребенка спас медведь

В американском округе Крейвен, штат Северная Каролина, обнаружили пропавшего в лесу в мороз маленького мальчика. Как сообщает издание The Guardian, ребенок уверяет, что ему помог выжить черный медведь.

Трехлетний Кейси Хэтэуэй (Casey Hathaway) исчез во вторник, 22 января. Он играл на заднем дворе у бабушки вместе с двумя другими детьми и не вернулся домой. Вечером температура опустилась до минус шести градусов по Цельсию, при этом ребенок был одет не по погоде.

Его искали с помощью вертолетов, дронов, кинологов и водолазов. Помимо этого, лес прочесывали сотни волонтеров. К четвергу холодный ветер и дождь настолько усилились, что добровольцев попросили прекратить поиски.

В четверг, 24 января, полиция услышала в лесу плач ребенка. Мальчика обнаружили на островке в колючем кустарнике, он замерз и промок, однако отделался всего парой царапин. Кейси объяснил полицейским, что «у него есть друг в лесу, и он все время заботился о нем — и это медведь». Он попросил у стражей порядка немного воды и очень хотел вернуться к матери.

То же самое мальчик рассказал тете. «Господь послал ему друга, чтобы тот позаботился о нем. Чудеса случаются», — отметила она.

Шериф Чип Хьюз (Chip Hughes) добавил, что спасателям пришлось добираться до мальчика через ледяную воду глубиной по грудь. Рост ребенка составляет 66 сантиметров, и как он перебрался на остров, пока неизвестно.

Черный медведь, или барибал, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец может достигать длины до двух метров, в среднем он весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на человека и предпочитают избегать встречи с ним.