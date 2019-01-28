Кто создал точную карту Антарктиды до ее открытия

Антарктида — самый отдалённый от цивилизации и загадочный континент. С ним связано много мифов, загадок и тайн.

Карта, которая не может существовать

Пожалуй, самым непонятным и таинственным артефактом является карта Пири-рейса: географическая карта мира XVI века, составленная турецким адмиралом Хаджи Мухиддином Пири ибн Хаджи Мехмедом, известным как Пири-рейс (или Пири-раис) в 1513 году. Карта высокоточная, с привязкой по координатам. И на ней есть Антарктида, причём — без ледяного панциря. Карту обнаружил в 1929 году в султанском дворце Топкапы́ доктор Этхем. В настоящее время карта хранится в музее при дворце, но на публике не экспонируется. Подлинность карты доказана, хотя для её составления необходимы инструменты недостижимой для времени создания точности. И, главное. — Антарктида! Официально её открыли в 1820 году и неизвестно о более ранних исследованиях. Континент не покрыт льдом и снегом, нет пролива Дрейка, отделяющего Антарктиду от Южной Америки. Всё это характерно для седой древности, в которую ещё никакие люди и не жили. У учёных нет приемлемого объяснения, если не вводить в «уравнение» тайные знания неведомой древней расы.

Нацисты на южной оконечности Земли

В кайзеровской Германии интерес к Антарктиде был чисто научный, до Первой мировой войны континент посетили две экспедиции. С приходом к власти Гитлера добавилась политическая и эзотерическая составляющие. Последняя связана с теорией Вечного Льда и Полой Земли, вход в которую предположительно находился именно в Антарктике. Гражданская экспедиция при поддержке компании Lufthansa отбыла из Гамбурга в Антарктиду 17 декабря 1938 года на специально подготовленном корабле «Швабия». Экипаж судна обучили в Немецком обществе полярных исследований. Командовал экспедицией «Новая Швабия» опытный полярник Альфред Ричер. Бюджет экспедиции — 3 млн рейхсмарок. В составе экспедиции были представители «Аненербе» и общества «Туле», отвечавшие за эзотерические исследования. В результате возник немецкий антарктический сектор «Новая Швабия», который являлся частью Германии с 19 января 1939 года по 8 мая 1945 года, хотя с 1938 года эту территорию считала зависимой территорией Норвегия. «Новая Швабия» стала источником конспирологических версий про Четвёртый рейх, комфортно расположившийся подо льдом Антарктиды. В очередной раз тема стала актуальной в июле 2017 года, когда уральский учёный Валентин Дегтярев заявил в эфире телеканала «Звезда» , что обнаружил вход на подземную базу нацистов. Ранее сообщалось, что российский исследователь-любитель обнаружил в Антарктиде бункер и подлодки Гитлера. Но никаких фото или видео никто не предоставил, как и координат «находок». Кроме того, эксперты утверждают, что следы жизнедеятельности подземной базы, оснащённой, по уверениям конспирологов, целым флотом подводных лодок, на которой живут десятки тысяч человек, просто невозможно скрыть. Такая база была бы обнаружена непременно, даже случайно — слишком много оборудования, включая спутники, следит за Антарктидой.

Маленькие зелёные человечки