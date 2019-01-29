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Театральный круиз «Ужин с классиком. А. П. Чехов» 

Партнерский материал 11 часов назад
Фото: партнерский материал
Классика, круиз, комедия, кухня.
Уникальный, совершенно новый театральный формат.
«Ужин с Классиком. А. П. Чехов» — это спектакль нового формата на основе произведений классика, слитых в единую историю, ужин по рецептам 19-го века, роскошная яхта «Рэдиссон Ройал» и великолепные виды вечерней Москвы.
Искрометная комедия, любимые блюда автора, живая музыка, незабываемые виды Москвы…откройте классика заново!
Больше чем спектакль, больше чем круиз, больше чем ужин — это доступная роскошь.
партнерский материал
Отправиться в театральный круиз можно 7 и 21 февраля от причала «Гостиницы „Украина“ в 19.30.
»Ужин с классиком» — это совместный проект IZ Projects, Флотилии «Рэдиссон Ройал», Шеф-повара Сергея Маслова, созданный при поддержке генерального спонсора банка ВТБ.
Погрузитесь в мир классики в живых декорациях современной Москвы!
Стоимость билетов: 6000 руб.
*В стоимость входит дегустационный сет-меню, посвященный русской кухне 19 века.
Отправление 07.02, 21.02 в 19:30 от причала «Гостиница „Украина“
Посадка начинается в 19:00  Продолжительность круиза — 2,5 часа
Возрастное ограничение 16+
**Внимание! На спецрейсы Флотилии „Рэдиссон Ройал“ помеченные звёздочкой (*) действие подарочных сертификатов не распространяется.
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Места , Сергей Маслов , Банк ВТБ
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