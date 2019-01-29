Театральный круиз «Ужин с классиком. А. П. Чехов»

Классика, круиз, комедия, кухня.

Уникальный, совершенно новый театральный формат.

«Ужин с Классиком. А. П. Чехов» — это спектакль нового формата на основе произведений классика, слитых в единую историю, ужин по рецептам 19-го века, роскошная яхта «Рэдиссон Ройал» и великолепные виды вечерней Москвы.

Искрометная комедия, любимые блюда автора, живая музыка, незабываемые виды Москвы…откройте классика заново!

Больше чем спектакль, больше чем круиз, больше чем ужин — это доступная роскошь.

партнерский материал

Отправиться в театральный круиз можно 7 и 21 февраля от причала «Гостиницы „Украина“ в 19.30.

Погрузитесь в мир классики в живых декорациях современной Москвы!

Стоимость билетов: 6000 руб.

*В стоимость входит дегустационный сет-меню, посвященный русской кухне 19 века.

Отправление 07.02, 21.02 в 19:30 от причала «Гостиница „Украина“

Посадка начинается в 19:00 Продолжительность круиза — 2,5 часа

Возрастное ограничение 16+

**Внимание! На спецрейсы Флотилии „Рэдиссон Ройал“ помеченные звёздочкой (*) действие подарочных сертификатов не распространяется.