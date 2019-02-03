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«Парящая» колонна индийского храма Лепакшми 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Wikipedia
Неподалеку от города Бангалора в Индии есть удивительная достопримечательность. Храм Лепакшми был построен в XVI веке и отличается множеством прекрасных скульптур, которые восхищают как местных жителей, так и туристов. Удивительные фрески и огромная скульптура быка, возвышающаяся в передней части храма, поражают воображение. Но не этим знаменит Лепакшми.
Гораздо большее удивление посетителей храма вызывает «парящая колонна», словно зависшая в воздухе, не касаясь земли.
Согласно легенде, все 70 колонн изначально твердо стояли на земле. Но со временем основание одной из них приподнялось над полом. И уже многие годы колонна будто парит над полом, нарушая все законы физики.
Wikipedia
Многие архитекторы и ученые пытались разгадать загадку «парящей колонны» храма Лепакшми, но до сих пор сделать этого так и не сумели.
А вот туристов и местных жителей, кажется, разгадка вовсе и не нужна. Они просто приходят сюда полюбоваться на чудо. Индусы с удовольствием демонстрируют местную достопримечательность, показывая туристам, что под основанием колонны легко проходят платок или лист бумаги.
Ashwin Kumar/Flickr
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