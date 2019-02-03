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Как манил и чем пугал Крым советских граждан 

Русская семерка 9 часов назад
Фото: Русская семерка
В 1954 году принадлежавшая РСФСР Крымская область была отдана братской Украине. Это создало новые условия хозяйствования на полуострове, но в целом не изменило жизнь рядовых крымчан. Даже напротив — все достоинства и недостатки советской системы в Крыму были особенно заметны.

Нужны южане

Вопрос о передачи Крыма Украине по-прежнему вызывает множество дискуссий. Спорят не только об основаниях, но и о легитимности такого политического решения. Формальным поводом для передачи полуострова стала знаковая дата — 300-летие воссоединения Украины с Россией. Однако большинство экспертов сходится во мнении, что настоящей причиной судьбоносного решения Хрущева явился упадок экономики Крыма, которая должна была возрождаться в первую очередь силами Украинской ССР, имевшей близкие культурные, хозяйственные и географические связи с полуостровом.
К началу 1954 года в крайне запущенном состоянии находилось сельское хозяйство Крыма. К примеру, урожайность крымских садов составляла всего 20 центнеров с гектара, тогда как в 1940 году эта цифра превышала 55 центнеров. Еще хуже дела обстояли в животноводстве. Совхозы и колхозы были обеспечены кормами лишь на 37%.
Непростыми в Крыму были и социально-бытовые условия. Выступавший в 1954 году на партконференции секретарь горкома партии Феодосии Николай Моисеев заявил, что в городе нет воды и достаточного количества электроэнергии, не хватает продовольствия, а 40% жилого фонда находится в катастрофическом состоянии.
Многие из россиян, приехавших на восстановление Крыма преимущественно из Поволжья и северных регионов страны, так и не смогли адаптироваться к непривычным для себя условиям. Хрущев во время своего разговора с руководством Украины заметил, что в Крыму «нужны южане, которые любят сады, кукурузу, а не картошку».

Жизнь налаживается

Семьи украинских крестьян начали переезжать в Крым еще до его присоединения к республике, но с 1954 года это явление стало массовым. Активное заселение полуострова украинцами продолжалось вплоть до 1970-х годов. Уже в 1959 году население Крыма превышало 1 млн 200 тыс. человек, хотя после войны оно едва достигало 380 тысяч.
Экономическая и социальная ситуация на полуострове начала постепенно улучшаться. В городах стала восстанавливаться инфраструктура, открывались продовольственные магазины и универмаги, росли многоэтажные жилые дома. В 1959 году в Симферополе пустили уникальную систему междугороднего троллейбуса, связавшую столицу полуострова с южным берегом Крыма. Ее строили специалисты более 80 предприятий из 10 городов Украины. Но наиболее важное событие произошло в 1963 году — именно тогда пресная вода по Северо-Крымскому каналу начала поступать из Днепра в крупнейшие города полуострова.
Газета «Крымская правда» так описывала трудовые будни крымчан: «Нерушимая дружба, коммунистическое отношение колхозников к труду в артели им. Калинина видны везде и всюду. Ранним утром по улице прошумели колхозные автомашины: шоферы, а среди них — половина переселенцев с Украины, отправилась в Симферополь за удобрениями». В другом номере того же издания отмечался вклад украинцев в обустройство жизни на полуострове: «Они деятельно помогают крымчанам строить прекрасные города и курорты, развивать промышленное производство. На стройки города-героя Севастополя, курортной Ялты непрерывным потоком идут с Украины мощные отечественные механизмы и оборудование».

Всесоюзная здравница

Крым по праву считался главным курортным регионом СССР: сюда со всех концов страны ехали за климатическим лечением, солнечными и морскими ваннами, а также за любым активным времяпровождением. В 80-е годы в Крыму ежегодно оздоравливалось и отдыхало от 6 до 8 миллионов человек, что в 3-4 раза превышало численность коренного населения полуострова.
Санаторные и туристические путевки в СССР распределялись через профсоюзы, которые оплачивали от 30 до 100% их стоимости. Однако собственные здравницы в Крыму могли себе позволить только крупные предприятия и организации.
Полная стоимость 24-дневного проживания в трехместной палате санатория или профилактория с четырехразовым питанием в среднем составляла 120 рублей, но отдыхающий, разумеется, оплачивал часть этой суммы в зависимости от условий профсоюза.
Подавляющему же числу советских граждан приходилось довольствоваться либо турбазами с деревянными домиками, условия проживания в которых были почти спартанские, либо отдыхом дикарем в обычных палатках. Кому посчастливилось, устраивались в немногочисленных гостиницах.
Большой популярностью у отдыхающих пользовалось съемное жилье — чаще комната в одном из курортных городов. В 70-х годах место в ялтинской квартире в сутки стоило 1 рубль. За отпускной сезон заработок хозяина квартиры мог доходить до 500 рублей.
Но в Крым нужно было еще попасть. Очень часто планирующие свой отпуск сталкивались с отсутствием билетов на крымском направлении. К примеру, за 46 суток на поезд билеты еще не продавались, а за 45 дней их уже не было. И тогда на помощь могли прийти полезные связи.
Из Симферополя до Ялты можно было доехать на троллейбусе за 1 рубль 20 копеек. Между другими городами сообщение было хуже, к примеру, из Симферополя в Керчь в конце 80-х годов автобус ходил лишь раз в сутки. Иногда выручал водный транспорт — проезд на Комете из Ялты до Евпатории стоил 2 рубля 30 копеек.
Несмотря на обилие фруктов в Крыму, зачастую туристы сталкивались с проблемой организации питания. Одна из отдыхающих, посетившая Крым в последнее лето существования СССР, сетовала на отсутствие в Керчи достаточного количества приличных кафе и столовых, а также перебои со снабжением магазинов.
«Жуткое впечатление оставил универмаг Керчи, там продавались только резиновые сапоги, грубые шлепанцы и ситцевые халаты. Резиновые шлепанцы нам пришлось купить, а больше там покупать было нечего», — вспоминала гостья Крыма. Но такая ситуация была уже на большей части СССР.
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