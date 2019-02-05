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Слоны помогли поймать тигра-людоеда 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
На юге Индии пойман тигр, которого подозревают в убийстве двух человек. Об этом сообщает Newsflare.
Оба погибших жили в одной деревне. После двух нападений в течение четырех дней односельчане жертв потребовали у властей решить проблему. Они винили в произошедшем рост туризма.
Тигра нашли возле национального парка Нагархол в штате Карнатака. Семь дрессированных слонов окружили зверя, после чего ветеринар пустил в него дротик с транквилизатором. Затем на животное набросили сеть и заперли его в клетке. Его планируют перевезти в заказник.
Сотрудники лесного ведомства обнаружили, что у тигра деформирована нога. Это мешало ему охотиться и могло привести к тому, что он стал нападать на людей.
В 2017 году сообщалось, что в Индии поймали тигра, который убил шесть человек. Местные жители, вооружившись топорами и палками, вышли на поиски животного. Для этого они оцепили соседние поля и разровняли тракторами посевы сахарного тростника.
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