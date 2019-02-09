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Города-призраки России 

Рамблер 55 минут назад
Фото: wikipedia.org
Чтобы вернуться в прошлое, не обязательно ехать в Чернобыль или Припять. В России много заброшенных городов-призраков, где все осталось так, как было раньше. Для того, чтобы погрузиться в таинственную атмосферу, вы можете отправиться в один из этих городов.

Кадыкчан

wikipedia.org
Это поселок городского типа в Сусуманском районе Магаданской области. Жители покинули Кадыкчан в начале 2000-х годов. Он был построен заключенными для шахтеров. После несчастного случая в 1996 году, когда 6 человек погибли из-за взрыва в шахте, было принято решение выселить людей из поселка.

Курша-2

livejournal.com
Бывший рабочий поселок, расположенный в Рязанской области и уничтоженный пожаром в 1936 году. Он был построен для освоения и разработки запасов леса Центральной Мещеры. Поэтому, когда пламя охватило поселок, немногим удалось спастись. На территории находилось много древесины, которую грузили незадолго до пожара. Это и сыграло роковую роль: очевидцы утверждают, что в результате пожара погибло около 1200 человек. Поселок был восстановлен, но после войны людей выселили оттуда.

Молога

В конце 19 века Молога была крупным торговым центром. Однако в 1947 году город был затоплен Рыбинским водохранилищем. До этого момента людей успели выселить.

Промышленный

webpark.ru
Поселок городского типа в Республике Коми, основанный в 1956 году. Промышленный существовал благодаря двум угольным шахтам. Но в 1995 году одна из них была закрыта. В 1998 году во второй шахте произошел взрыв из-за которого погибли 27 человек. После несчастного случая было принято решение закрыть шахту и переселить людей из поселка в другие населенные пункты.

Бечевинка

tema.ru
Поселок и база подводников на Камчатке в Бечевинской бухте. Был построен в начале 60-х годов. Но уже в 1996 году лодки были перебазированы в Завойко, гарнизон расформирован, а население вывезено.
Комментарии
Места , Комсомольская правда
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