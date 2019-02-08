Почему остров Сейбл называют «кладбищем Атлантики»

Этот небольшой клочок суши длиной в 42 километра расположился неподалеку от Канады, в северной части Атлантического океана. Здесь живут всего пять человек: сотрудники метеорологической станции. Больше сюда не стремится приехать никто: остров снискал весьма дурную славу.

Сейбл давно окрестили «пожирателем кораблей» или «кладбищем Атлантики». Почему? Все дело в том, что возле него было зафиксировано более 350 кораблекрушений.

@lesperancetim

Моряки опасаются острова и по возможности стараются обойти его стороной. Одной из причин такого количества трагедий возле острова является тот факт, что здесь встречаются два течения: холодное Лабрадорское и теплый Гольфстрим. Собственно, благодаря им этот остров и появился в океане. Но таят они в себе и опасность: встречные течения порождают водовороты, кроме того, благодаря им, Сейбл постоянно движется. За год он способен переместиться более, чем на 200 метров. Только за последний век остров сместился на 20 км к востоку. Этот факт крайне затрудняет навигацию кораблей, что порой и приводит к крушениям. Морские суда садятся на мель возле острова и попадают в опасные зыбучие пески. Причем пески «поглощают» любые типы кораблей: от небольших парусников до пароходов.