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Что произойдет с Землей, если люди исчезнут 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Владимир Манюхин
Существует много вариантов развития Апокалипсиса. Один из них подразумевает исчезновение человечества. Вот, что будет происходить на нашей планете, если все люди внезапно испарятся.
В первые часы после исчезновения людей пройдет отключение электричества. У электростанций закончится все топливо, так как их работу не сможет никто поддерживать. Работать продолжат ветряные мельницы, но и они в скором времени отключатся без человеческого надзора. Обесточены останутся все районы, кроме тех, которые снабжаются ГЭС.
Через 2-3 дня остановятся помпы, откачивающие подземные воды. Тоннели метрополитена во всем мире будут затоплены. В большинстве домов останется природный газ, за которым никто не будет следить. Начнутся утечки и взрывы из-за небольших искр. Танкеры в перерабатывающих заводах больше не смогут удерживать нефть, поэтому она выльется в океаны. Туда же попадут и нечистоты из канализаций.
Через 7-10 дней испортятся все продукты, созданные человеком. Домашние животные будут вынуждены выйти на улицу и начать борьбу за выживание. Навсегда остановятся часы на Спасской башне — никто не будет их заводить. Начнет лопаться асфальт на дорогах крупных городов, а вода из труб будет вытекать наружу.
Спустя месяц испарится вода, охлаждающая ядерные реакторы. Это повлечет за собой серию катастроф — более сильных, чем были в Чернобыле и на Фукусиме. К этому времени разрядятся аккумуляторы у всех мобильных телефонов на планете.
После 6 месяцев без людей крысы и мыши покинут города — им нечем будет питаться. Их место займут медведи и волки.
Через год все спутники Земли начнут падать, так как никто не сможет регулировать их орбиту. В трещинах домов и тротуаров начнет прорастать зелень. Сооружения из металла простоят не более 300 лет. Из-за их разрушения начнет развиваться флора и фауна. Через 10 000 лет все, что будет напоминать о человечестве — монументальные постройки (Великая китайская стена, египетские пирамиды).
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