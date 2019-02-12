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6 самых шокирующих анатомических музеев мира 

BigPicture.ru 12 февраля 2019
Фото: BigPicture.ru
Анатомические музеи пользуются неизменно повышенным интересом у туристов. Когда музеи истории или искусств не вызывают достаточного интереса, то перед грядущим отпуском следует выбрать экспозицию, которая заденет за живое по-настоящему.

Museum Vrolik

Задорный музей Museum Vrolik (Амстердам, Нидерланды) основан отцом и сыном Вроликами. В переводе с англо-голландского слово «вролик» обозначает «задорный», по данной причине музей получил столь странное название.
BigPicture.ru
Герардас Вролик, и Вильям Вролик были профессорами медицины и занимались изучением мутаций у человека. Ими собрана огромная коллекция мутаций, которая со временем превратилась в музей. В качестве экспонатов представлены сиамские близнецы, дети циклопы, двухголовые чудовища. Уроды-мутанты различных мастей производят неизгладимое впечатление на посетителей.

The Human Body Exhibition

Выставка The Human Body Exhibition, или выставка тела человека, впервые была экспонирована во Флориде в 2005 году и с тех пор прошла во многих городах мира.
География выставки более чем впечатляет: Виннипег, Дублин, Амстердам, Роттердам, Атланта, Вена, Мадрид, Буэнос-Айрес, Монреаль, Ниагара-Фолс (Онтарио), Богота, Кордова, Барселона, Цинциннати, Сантьяго-де-Чили, Сан-Паулу, Прага, Братислава, София, Загреб, Будапешт, Белград, Лиссабон, Атлантик-Сити, Сан-Диего, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Сан-Антонио, Вашингтон, Омаха, Гонолулу, Индианаполис, Финикс, Сакраменто, Тусон, Кливленде, Сиэтле, Детройт, Рига, Варшаве, Пуэрто-Рико, Любляна, и Бойсе, Хайфе, а также Хьюстон, Тегусигальпа, Сан-Сальвадор (Сальвадор), Бухарест, Лондон. В качестве экспонатов выставки использованы забальзамированные человеческие тела, препарированные таким образом, чтобы показать с одной стороны всю сложность строения человеческого тела, а с другой стороны, показать его красоту и гармонию. Насколько это красиво выглядит, судите сами.
BigPicture.ru
Необходимо отметить, что люди, чьи тела выставлены в качестве экспонатов, еще при жизни дали письменное согласие на использование их тел после смерти в качестве препаратов. Все, кому понравилась выставка, могут на месте составить посмертное завещание и пополнить экспозицию после смерти.

Кунсткамера в Санкт-Петербурге

Кунсткамера в Санкт-Петербурге бала основана в 1714 году по приказу Петра 1.
В кунсткамере собрано более миллиона экспонатов. Если ранее экспонаты использовались для научных целей, то в настоящее время — это исключительно музей человеческих мутаций и уродств, где посетители могут воочию увидеть невероятные метаморфозы, которые природа творит с человеческой плотью.
BigPicture.ru
Стоит сказать, что кроме так называемой «выставки уродов», данный музей славен многочисленными экспонатами, которые рассказывают историческое прошлое многих народов мира.

Паразитологический музей в Мегуро

Паразитологический музей в Мегуро (Токио, Япония) был основан шестьдесят лет назад доктором Свтуро Камегаи. Доктор начал собирать экспонаты, демонстрирующие, что могут сделать паразиты с человеком в случае пренебрежения гигиеническими нормами и правилами.
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Музей был основан вскоре после войны, когда эпидемии и болезни наносили японскому обществу вред сопоставимый с последствиями военных действий.

Музей человеческого тела в Нидерландах

Музей создавался двенадцать лет. На создание коллекции ушло двадцать семь миллионов долларов. Здание находится внутри макета гигантского человека, благодаря чему есть возможность свободно прогуливаться внутри и знакомиться со строением и работой органов и систем человеческого организма. Сотрудники музея в обязательном порядке имеют медицинское образование и доходчиво отвечают на всевозможные вопросы посетителей.
BigPicture.ru
Если вы желаете усовершенствовать свои познания в области анатомии человека, то музей человеческого тела в Нидерландах — идеальное место для этого.

Пластинариум (Plastinarium)

Музей "Plastinarium" (Губен, Германия) открылся в небольшом городке на границе с Польшей. Музей организовал Гюнтера фон Хагенс по прозвищу "Доктор Смерть". В качестве экспонатов он использует купленные трупы людей, есть среди экспонатов и трупы казненных заключенных. Перед тем как стать экспонатами, тела обрабатываются особым способом, в результате чего из них удаляется жир и вода, их место замещается субстанцией по структуре напоминающей пластик.
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В музее можно встретить различные скульптурные композиции из мертвых тел. Так вы можете увидеть скульптурную композицию, где трупы играют в карты либо скачут на лошади. Посещение музея рождает двоякие чувства: многие посетители музея не выдерживают увиденного зрелища и теряют сознание, некоторые восхищаются увиденным и считают доктора гением.

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