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Названы города, которые могут опустеть к 2100 

Рамблер 12 февраля 2019
Ученые назвали 10 городов, которые могут оказаться брошенными к 2100 году. Виной всему глобальное потепление, которое не только скажется на общей температуре, но и станет причиной стихийных бедствий. В список обреченных попали Новый Орлеан, Майями, Чикаго, Дубай, Абу-Даби, Шанхай, Пекин, Нью-Дели, Дакка и Лагос.
Новый Орлеан, как и Майями, может пострадать от наводнения. В том случае, если уровень моря поднимется на 90 см, как минимуум, треть города окажется под водой.
Чикаго, Дубай и Абу-Даби в зоне риска из-за усиливающейся жары. Влажность воздуха неуклонно повышается, а показатель в 95% является смертельным. Жители Дубая и Абу-Даби уже сейчас спасаются от летней жары только кондиционерами, а в последнем городе была отмечена температура в 52 градуса тепла.
Также от аномальной жары может пострадать густонаселенный Шанхай. А Пекину угрожает смог. В настоящее время от последствий загрязненного воздуха умерло 9 миллионов человек.
Нью-Дели также рискует своим существованием, причем ему одинаково опасны как грязный воздух, так и влажная жара.
Бангладеш со столицей в Дакке страдет от постоянных наводнений, которые особенно часты в период муссонов.
Нигерийский Лагос находится в дельте реки, и при общем повышении уровня моря также может быть затоплен.
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