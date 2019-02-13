Осколки ужаса: что осталось от лагерей ГУЛАГа

Вторая четверть XX века стала одним из самых тяжелых периодов в истории нашей страны. Это время ознаменовано не только Великой Отечественной войной, но и массовыми репрессиями. За время существования ГУЛАГа (1930-1956 гг.) в исправительно-трудовых лагерях, рассредоточенных по всем республикам, побывали, по разным данным, от 6 до 30 миллионов человек.

После смерти Сталина лагеря стали упразднять, люди старались как можно скорее покинуть эти места, многие проекты, на которые были брошены тысячи жизней, пришли в упадок. Однако свидетельства той мрачной эпохи до сих пор живы.

«Пермь-36»

Трудовая колония строгого режима в поселке Кучино Пермской области просуществовала вплоть до 1988 года. Во времена ГУЛАГа сюда направляли осужденных сотрудников правоохранительных органов , а после — так называемых политических. Неофициальное название «Пермь-36» появилось в 70-х, когда учреждению присвоили обозначение ВС-389/36.

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Через шесть лет после закрытия на месте бывшей колонии был открыт Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36». Разрушавшиеся бараки были отреставрированы, в них разместили экспонаты музея. Утраченные заборы, вышки, сигнально-предупредительные сооружения, инженерные коммуникации были воссозданы заново. В 2004 году Фонд мировых памятников включил «Пермь-36» в список 100 особо охраняемых памятников мировой культуры. Впрочем, сейчас музей находится на грани закрытия — из-за недостаточного финансирования и протестов коммунистических сил.

Рудник «Днепровский»

На реке Колыма, в 300 километрах от Магадана, сохранилось довольно много деревянных построек. Это бывший каторжный лагерь «Днепровский». В 20-х годах тут обнаружили большое месторождение олова, и на работы стали отправлять особо опасных преступников. Помимо советских граждан, свою вину на руднике искупали финны, японцы, греки, венгры и сербы. Сами можете представить, в каких условиях им приходилось трудиться: летом здесь бывает до 40 градусов жары, а зимой — до минус 60.

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Из воспоминаний заключенного Пепеляева: «Работали в две смены, по 12 часов без выходных. Обед приносили на работу. Обед — это 0,5 литра супа (воды с черной капустой), 200 граммов каши-овсянки и 300 граммов хлеба. Днем работать, конечно же, легче. С ночной смены пока дойдешь в зону, пока позавтракаешь, и только уснешь — уже обед, ляжешь — проверка, а тут и ужин, и — на работу».

Дорога на костях

Печально известная заброшенная трасса протяженностью 1600 километров, ведущая из Магадана в Якутск. Дорогу начали строить в 1932 году. Десятки тысяч человек, участвовавших в прокладке трассы и погибших там же, хоронили прямо под дорожным полотном. Ежедневно во время строительства погибало минимум 25 человек. По этой причине тракт и прозвали дорогой на костях.

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Лагеря вдоль трассы назывались по километровым отметкам. Всего через «дорогу костей» прошло около 800 тысяч человек. Со строительством федеральной магистрали «Колыма» старый колымский тракт пришел в упадок. По сей день вдоль него обнаруживают человеческие останки.

Карлаг

Карагандинский исправительно-трудовой лагерь в Казахстане, действовавший с 1930 по 1959 год, занимал огромную площадь: порядка 300 километров с севера на юг и 200 — с востока на запад. Все местные жители были заранее депортированы и допущены на необрабатываемые совхозом земли только в начале 50-х. Согласно отчетам, они активно помогали в поисках и задержании беглецов.

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На территории лагеря находились семь отдельных поселков, в которых в общей сложности проживали свыше 20 тысяч арестантов. Управление лагеря базировалось в поселке Долинке. В том здании несколько лет назад был открыт музей памяти жертв политических репрессий, а перед ним сооружен памятник.

Соловецкий лагерь особого назначения

Монастырская тюрьма на территории Соловецких островов появилась еще в начале XVIII века. Здесь держали в изоляции непокорных воле государя священников, еретиков и сектантов. В 1923 году, когда Государственное политическое управление при НКВД приняло решение расширить сеть северных лагерей особого назначения (СЛОН), на Соловках появилось одно из крупнейших исправительных учреждений в СССР.

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Численность заключенных (в основном осужденных за тяжкие преступления) увеличивалась в разы с каждым годом. От 2,5 тысяч в 1923 году до 71 с лишним тысячи к 1930-му. Все имущество Соловецкого монастыря было передано в пользование лагеря. Но уже в 1933 году он был расформирован. В наши дни здесь находится только отреставрированный монастырь.