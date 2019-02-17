Загадка огненного водопада в Калифорнии

В Калифорнийском Йосемитском парке находится горная гряда под названием Эль-Капитан. Восточный склон горы особенно привлекает туристов своей удивительной достопримечательностью. На этой стороне находится водопад Лошадиный хвост, который давно окрестили «Огненным водопадом».

По сути, это обычный поток воды, срывающийся с гор и в обычные дни ничем не отличающийся от других водопадов. Но в последние дни февраля водопад приобретает огненный оттенок и со стороны кажется, будто с гор срывается поток лавы.

На самом деле никакого огня тут нет и в помине. Вода начинает сиять, словно пламя, благодаря лучам солнца, которые преломляются под определенным углом, и, смешиваясь, со струями воды, придают ей удивительный огненный оттенок.

Такой эффект можно наблюдать лишь в течение нескольких недель, в определенные часы и при благоприятных погодных условиях.

Природная оптическая иллюзия привлекает сюда сотни туристов, правда, увидеть "огненный водопад" удается не всем.