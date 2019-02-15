Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Alfa Future People объявил имена первых артистов 

Партнерский материал 10 часов назад
Фото: Пресс-служба
Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People, который в шестой раз пройдет под Нижним Новгородом 16-18 августа при поддержке Альфа-Банка, объявил первых участников. Ими станут Jeffrey Sutorius, Coone и Showtek.
В этом году музыкальная концепция фестиваля станет еще шире, и увеличится количество представленных сцен. На этот раз к Main-, Bass— и Techno— сценам добавятся сцены, посвященные Deep house, Trance, а также Live, на которой большой акцент будет сделан на стремительно набирающую популярность рэп-музыку.
Среди первых трех артистов — голландец Jeffrey Sutorius, еще недавно выступающий под псевдонимом Dash Berlin. Как фронтмен Dash Berlin, он успел войти в список 20 лучших диджеев планеты по версии DJ Mag. Среди его заслуг — выступления на крупнейших фестивалях и клубах планеты и престижные музыкальные награды, среди которых — победа в номинации «Best High Energy Track» от IDMA.
Бельгийская звезда хардстайла Coone начал продюсировать музыку еще в возрасте 15 лет, а к 24-м уже собственноручно собирал по 10 000 зрителей в крупнейших клубах на родине. Сейчас его имя и виртуозные треки хорошо известны далеко за пределами Бельгии, в том числе благодаря его собственному лейблу Dirty Workz. В 2018-м Coone удостоился чести стать первым в истории хардстайл-диджеем, сыгравшем на культовом фестивале Tomorrowland.
Пресс-служба
Голландские братья Ваутер и Шурд Янсенн из дуэта Showtek начали покорять танцевальный мир на заре нулевых, а к началу 2010-х стали полноправными звездами как хардстайл, так и EDM-сцен. Суперхит 2012 года «Cannonball» дал им путевку на мировые танцполы, а в 2014-м они объединились с хитмейкером David Guetta, чтобы записать международный блокбастер «Bad».
Пресс-служба
Билеты на Alfa Future People уже в продаже. Стандартный билет стоит 5 750 р, VIP-билеты — 12.000р. Также доступны пакетные предложения, включающие возможность подъезда к территории фестиваля и размещения в зонах отдыха. Узнать подробности можно на сайте afp.ru.
В этом году Альфа-Карта Mastercard будет официальной картой AFP 2019 и даст скидку 1000 рублей на покупку билета категории «Стандарт», VIP вход и 15% кэшбэк на фудкортах.
Также Альфа-Карта Mastercard дает до 3% кэшбэка на все покупки и до 7% годовых на остаток. Заказать карту можно на сайте на сайте.
Комментарии
Места
Читайте также
Видео
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Какими будут обитатели Земли в будущем
Безумный мир
Шведские ученые раскрыли тайну Стоунхенджа
Истории
Самый скрытный в мире ящер попал на видео
Истории
Дерзкая крыса «подрезала» саночников
Безумный мир
Девушка закинула ноги за голову в самолёте
Безумный мир Люди
Союзники России, ставшие врагами
Истории Места
Мифы об Украине, придуманные украинцами
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение