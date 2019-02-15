Alfa Future People объявил имена первых артистов

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People, который в шестой раз пройдет под Нижним Новгородом 16-18 августа при поддержке Альфа-Банка, объявил первых участников. Ими станут Jeffrey Sutorius, Coone и Showtek.

В этом году музыкальная концепция фестиваля станет еще шире, и увеличится количество представленных сцен. На этот раз к Main-, Bass— и Techno— сценам добавятся сцены, посвященные Deep house, Trance, а также Live, на которой большой акцент будет сделан на стремительно набирающую популярность рэп-музыку.

Среди первых трех артистов — голландец Jeffrey Sutorius, еще недавно выступающий под псевдонимом Dash Berlin. Как фронтмен Dash Berlin, он успел войти в список 20 лучших диджеев планеты по версии DJ Mag. Среди его заслуг — выступления на крупнейших фестивалях и клубах планеты и престижные музыкальные награды, среди которых — победа в номинации «Best High Energy Track» от IDMA.

Бельгийская звезда хардстайла Coone начал продюсировать музыку еще в возрасте 15 лет, а к 24-м уже собственноручно собирал по 10 000 зрителей в крупнейших клубах на родине. Сейчас его имя и виртуозные треки хорошо известны далеко за пределами Бельгии, в том числе благодаря его собственному лейблу Dirty Workz. В 2018-м Coone удостоился чести стать первым в истории хардстайл-диджеем, сыгравшем на культовом фестивале Tomorrowland.

Пресс-служба

Голландские братья Ваутер и Шурд Янсенн из дуэта Showtek начали покорять танцевальный мир на заре нулевых, а к началу 2010-х стали полноправными звездами как хардстайл, так и EDM-сцен. Суперхит 2012 года «Cannonball» дал им путевку на мировые танцполы, а в 2014-м они объединились с хитмейкером David Guetta, чтобы записать международный блокбастер «Bad».

Пресс-служба

Билеты на Alfa Future People уже в продаже. Стандартный билет стоит 5 750 р, VIP-билеты — 12.000р. Также доступны пакетные предложения, включающие возможность подъезда к территории фестиваля и размещения в зонах отдыха. Узнать подробности можно на сайте afp.ru

В этом году Альфа-Карта Mastercard будет официальной картой AFP 2019 и даст скидку 1000 рублей на покупку билета категории «Стандарт», VIP вход и 15% кэшбэк на фудкортах.