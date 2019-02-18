Что такое линия перемены дат

На планете существует место, где время отличается на сутки. Давайте разберемся, что такое линия перемены дат и каким образом там меняются часовые пояса.

На Земле существует условная граница, при пересечении которой меняется календарная дата на одни сутки. Это граница и называется — линия перемены дат. Кстати, расположение линии перемены дат на 180-ый меридиан было согласовано со всеми странами мира. Было принято ее поместить посередине Тихого океана, так как там наименьшее количество континентальной земли.

Однако, линия вовсе не прямая, она иногда уходит в стороны к востоку и к западу от 180 меридиана. Такое разделение было сделано, чтобы избежать раскола дня через единые государства. Для часового пояса со средним меридианом 180 градусов было принято правило: на западной части линии перемены даты будет на сутки больше, чем на восточной части.

Например, правительство Кирибати решило выделить острова Лайн в новый часовой пояс, от этого также произошло большое отклонение в экваториальной части. Из-за этого на островах Лайн такое же время, как и на Гавайских островах, находящихся в 1600 км от них, но с опережением на сутки. Жители островов Лайн первыми в мире встречают Новый год.

Интересно, что раньше линия перемены дат проходила по острову Тавеуни, но ее перенесли в океан, чтобы жители не путались в дате. Но на острове осталась точка 180 меридиана, где одной ногой можно стоять в сегодняшнем дне, а другой — во вчерашнем.