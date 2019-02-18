Сегодня ночью взойдет самая большая Луна

Сегодня, в ночь на 19 февраля, в Москве можно будет увидеть самую большую Луну в этом году.

Пресс-служба Московского планетария заявила, что в эту ночь Луна будет находиться менее, чем в 362 тысячах километров от Земли. Это явление позволит увидеть огромную Луну на небе. Суперлуние происходит один раз каждый год.

Сегодня суперлуние произойдет в 18:54 по московскому времени. В этот момент Луна будет выглядеть на 14% больше и светить ярче на 30%. Полную Луну можно будет увидеть уже в 16:00. К полуночи она достигнет максимальной высоты над горизонтом. До восхода солнца Луна будет сиять в созвездии Льва.

Суперлуние — это явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем. В этот момент Луна находится ближе к Земле, чем когда-либо за год. Однако суперлуние не стоит путать с лунной иллюзией, когда Луна находится над горизонтом и кажется ближе, чем она есть на самом деле.