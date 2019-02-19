Уникальный храм Кайласанатха

Храм Кайласанатха в Эллоре является непревзойденным шедевром и одним из самых впечатляющих архитектурных сооружений. Это самый крупный в мире монолитный комплекс, высеченный из единой скалы огромных размеров.

Храм строился на протяжении 150 лет, в его сооружении участвовало 7 тысяч человек. Храм Кайласанатха поистине грандиозен. Он занимает площадь в два раза превышающую площадь Парфенона в Афинах, по высоте превосходит его в полтора раза. При его строительстве было выдолблено 200 тысяч тонн горной породы. Храм посвящен богу Шиве, он представляет гору Кайласа — обитель Шивы в Гималаях. Прямоугольный двор храма, опоясанный изнутри рядами ниш со статуями божеств, включает выделенное шикхарой (пирамидальным завершением) главное святилище и многоколонный зал для молящихся.

Кайласанатха — скальный индуистский храм, является центральным сооружением комплекса пещерных храмов в Эллоре, уникален по своей величине и мощи.

Храм Кайласанатха расположен в центре вырубленного в скале двора длиной 58 м и шириной 51 м, уходящего в глубь скалы на 33 метра. Длина самого храма 55 м, а ширина 36 метров, площадь занимаемой поверхности 1980 м².

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Нижняя часть храма представляет из себя цоколь высотой 8 метров, в центре которого находятся монументальные изваяния слонов и львов высотой около 3 метров, служащие в качестве основания для верхней части храма.

Сверху донизу храм покрыт каменной резьбой, выполненной с большим искусством. Утверждается, что первоначально храм был целиком покрыт штукатуркой белого цвета, что своеобразно выделяло его на фоне темных скал, а назывался он Ранга Махал.

Вместо традиционного вырубленного в скале подземного зала, как например мы это видели в церкви Лалибелы, храм Кайласанатха воплотил в себе сразу два направления в индийском зодчестве. В нем одновременно слились пещерный и наземный храмы.

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Строители Кайласанатха вначале отделили необходимый массив скальной породы тремя траншеями и начали вырубать храм с верхних этажей, постепенно углубляясь до цоколя (нижняя, несколько выступающая часть здания).

Одновременно с вырубкой наружных форм создавалось скульптурное убранство храма. Кайласанатха состоит из нескольких отдельных частей: входные ворота, святилище быка Нанди (символ бога Шивы), зал для молящихся и святилище бога Шивы, окруженное пятью небольшими кельями.

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Основное здание сориентировано по оси точно с запада на восток. Из-за непреодолимых трудностей, связанных с положением горы, древним строителям пришлось отступиться от требований канона, сделав вход с западной стороны, а не с восточной.

На стенах южной стороны храмового комплекса Кайласанатха расположены рельефные композиции с эпизодами из «Рамаяны», на стенах северной стороны — со сценами из «Махабхараты».

Храмы Эллоры открыты с рассвета до заката (кроме понедельника или вторника). Стоимость посещения комплекса 250 рупий. *Ближайший город к пещерам Эллоры — Аурангабад (42 км), там есть аэропорт и можно заказать экскурсии в Эллору и Аджанту.