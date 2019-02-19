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Что происходит в первом женском кафе России 

Рамблер 27 минут назад
В Санкт-Петербурге открылось первое феминистское кафе, где даже все напитки называются по-женски. Мужчин в заведение принципиально не пускают, однако всем было интересно, чем же занимаются дамы без мужчин. Журналисту из северной столицы удалось пробраться в модную кофейню, правда, для этого ему пришлось переодеться в девушку и загримироваться. Мужчина наконец-то раскрыл тайну, что происходит внутри. По его словам, в кафе стоит тишина, посетительницы занимаются своими делами: читают, шьют, работают на компьютерах. Редкие разговоры ведутся шёпотом. Коллеги журналиста предположили, что посетительницы попросту вычислили мужчину, поэтому и вели себя тихо.
Места , Безумный мир , Видео , Люди
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