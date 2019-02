Black Eyed Peas на фестивале Усадьба Jazz в Коломенском

23 июня на сцене «Партер» выступит группа Black Eyed Peas!

Выпустив свой первый сингл в далеком 1995 году, на сегодняшний день Black Eyed Peas — одна из самых успешных групп всех времен, продавшая более 76 миллионов записей по всему миру.

Виртуозная читка will. i.am , apl.de.ap и Taboo, замешанные в одном котле фанк, EDM, хип-хоп и латина, бронебойные поп-хуки — Black Eyed Peas будто бы раскрыли магическую формулу, которая позволяла им с каждым релизом оказываться на вершинах хит-парадов. Они стреляли без промахов: уже первый большой хит Where’s The Love, записанный с Джастином Тимберлейком , получил две номинации на «Грэмми» и попал на 8 место чарта Billboard.

Альбом Elephunk покорил хит-парады нескольких стран и целых 7 недель оставался на первом месте в альбомном чарте Великобритании. Появившийся через два года после него лонгплей Monkey Business был еще более успешным: в Штатах этот альбом стал трижды платиновым, во всем мире было продано более 11 млн экземпляров, а группа получила статуэтку Грэмми в номинации «Best Rap Performance by a Duo or Group» (за песню «Don't Phunk With My Heart»).

В 2009 году свет увидел пятый студийный альбом группы, названный The E. N. D. (Energy Never Dies), на котором Black Eyed Peas обратились к более электронному звучанию — футуристичный электрофанковый трек Boom Boom Pow продержался на вершине чарта Billboard целых 12 недель, а сам альбом The E. N. D. стал мультиплатиновым. А в 2010 году на 52 церемонии вручения Грэмми Black Eyed Peas взяли три награды: Лучший поп-альбом, Лучший поп-вокал, Лучшее видео. На церемонии они исполнили песни «Imma Be» и «I Gotta Feeling». И, кстати, не обошлось без рекордов: Песня «I Gotta Feeling», считающаяся на iTunes самым продаваемым треком всех времен, заработала статус первой песни, легально скачанной более 6 млн раз.

партнерский материал

Выдержав паузу почти в десять лет, Black Eyed Peas вернулись с новым альбомом и новым звучанием. Рекрутировав таких MC старой школы как Slick Rick, Nas, Posdnuos из группы De La Soul и Phife Dawg из A Tribe Called Quest, группа обратилась к своим хип-хоповым корням и выдала пластинку, саунд которой напоминает о золотых 90-х с их модой на эйсид-джаз и трип-хоп. Поклонникам, знавшим Black Eyed Peas до прихода мировой славы, напомнили, что изначально это была нью-йоркская хип-хоп группа — и она не растеряла свое мастерство.

«В мире, переполненном трэпом и мамбл-рэпом, саунд и мастерство читки Black Eyed Peas выглядят поистине свежо!» — отметил портал Allmusic, назвав «Masters Of The Sun, vol. 1» возвращением в форму и одним из лучших альбомов в каталоге коллектива.

Этим летом мы снова увидим в России группу, которая уже оставила огромный след в истории поп-музыки, но, несмотря на свой статус, не боится придумывать себя заново и рисковать коммерческим успехом. Без сомнения, это один из главных концертов года и событие, которое нельзя пропустить!

Встречайте 23 июня на сцене «Партер» фестиваля Усадьба Jazz Black Eyed Peas!

Шестнадцатый международный музыкальный фестиваль и один из крупнейших опен-эйров России пройдет 22-23 июня! Настоящий праздник музыки, искусств и хорошего настроения, вдохновляющий десятки тысяч людей каждый год, примет всех гостей в усадьбе Коломенское!

Шестнадцать лет — это самая настоящая репетиция совершеннолетия: первые самостоятельные шаги, первое «Могу сам!», символ желанной свободы и серьезной ответственности. И, конечно, это начало нового этапа жизни! Так и фестиваль УСАДЬБА JAZZ, шумно и весело отпраздновавший свое 15-летие в Усадьбе Архангельское, собрав на одной площадке 28 тысяч человек и 500 музыкантов из 20 стран, вступает в следующий период своей жизни!

Новая площадка, кардинальная смена имиджа и множество самых разных и, в том числе, музыкальных сюрпризов и самых невероятных метаморфоз — это далеко не всё, что ожидает как настоящих адептов УСАДЬБА JAZZ, так и новичков, только вступающих в их ряды.