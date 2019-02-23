Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Где находится море, у которого нет берегов 

Рамблер 10 часов назад
Фото: globallookpress
Все мы привыкли называть морем водоем, ограниченный сушей. Но существует в мире море, у которого побережья нет.
Саргассово море, расположенное между Вест-Индией и Бермудскими островами, со всех сторон окружено водами Атлантического океана.
Саргассово море единственное в мире не имеет побережья — оно со всех сторон окружено Атлантическим океаном. Ограничено это море четырьмя течениями: Северным Пассатным на юге, Северо-Атлантическим — на севере, Канарским — на востоке и Гольфстримом — на западе.
Огибающие море течения заставляют воду в нем вращаться по часовой стрелке. Море без берегов имеет площадь около 6 млн квадратных километров и знаменито помимо того, что оно не имеет берегов, большим скоплением плавучих водорослей. Они покрывают местами поверхность воды практически полностью. Их приносят со всего океана четыре течения, ограничивающие море.
Впервые Саргассово море пересек Христофор Колумб, а писатели-фантасты «наградили» водоем дурной славой. Своих героев погружал на дно этого моря Жюлт Верн, здесь же разворачивалось действие романа Александра Беляева «Остров погибших кораблей».
Комментарии
Места , Александр Беляев
Читайте также
Видео
Как на самом деле утонул «Титаник»
Истории
Какие загадки хранят храмы
Места
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Женщина, которая провела в летаргическом сне 20 лет
Истории
Камень, предсказывающий гибель компартии КНР
Безумный мир Вещи
Неуклюжий японский кот врезался в забор
Безумный мир
Что связывало Карла Маркса и Ротшильдов
Люди
Пилот заснул за штурвалом «Боинга» по время полета
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение