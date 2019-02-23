Где находится море, у которого нет берегов

Все мы привыкли называть морем водоем, ограниченный сушей. Но существует в мире море, у которого побережья нет.

Саргассово море, расположенное между Вест-Индией и Бермудскими островами, со всех сторон окружено водами Атлантического океана.

Саргассово море единственное в мире не имеет побережья — оно со всех сторон окружено Атлантическим океаном. Ограничено это море четырьмя течениями: Северным Пассатным на юге, Северо-Атлантическим — на севере, Канарским — на востоке и Гольфстримом — на западе.

Огибающие море течения заставляют воду в нем вращаться по часовой стрелке. Море без берегов имеет площадь около 6 млн квадратных километров и знаменито помимо того, что оно не имеет берегов, большим скоплением плавучих водорослей. Они покрывают местами поверхность воды практически полностью. Их приносят со всего океана четыре течения, ограничивающие море.