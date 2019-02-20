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Ученые раскрыли одну из тайн Стоунхенджа 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Археологи узнали, как появилась одна из частей Стоунхенджа. Они обнаружили месторождение голубых камней, из которых сделан малый круг каменной постройки. Об этом сообщает портал eurekalert.org.
Ученые предположили, что около 5 тысяч лет назад древним людям удалось перевести эти камни с двух горных образований на холмах Пресели, находящиеся на западе Уэльса. Для транспортировки люди соорудили деревянные сани, на которых они перевезли около 80 камней. Вес каждого камня был примерно 2 тонны. Таким образом, голубые камни переместили из Уэльса в Солсбери.
"Новые открытия приближают нас к разгадке величайшей тайны Стоунхенджа — почему родина его камней находится так далеко", — сказал глава исследования Майк Паркер Пирсон из Университетского колледжа Лондона.
В ходе раскопок были найдены остатки специальных платформ, на которые грузили камни для спуска вниз.
Сейчас ученые пытаются понять, зачем древние люди отправились за камнями так далеко. Пока не ясно, почему для добычи камня были выбраны именно холмы Пресели.
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