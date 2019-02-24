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Загадки Erdstall — подземных тоннелей Европы 

Рамблер 8 часов назад
Фото: globallookpress
В истории Европы много тайн и загадок. Одной из них, без сомнения являются подземные ходы, получившие название Erdstall, что означает «расположенный под землей».
Кто прокладывал эти подземные тоннели, ширина проходов которых не более 60 см а высота не превышает 1,5 м, до сих пор никто точно не знают. Между тем, этими ходами связаны не только города в пределах одной страны, но и разные страны.
Изучением европейских Erdstall занимались многие исследователи. Благодаря их усилиям, было установлено, что часть этих ходов была проложена около 5 тысяч лет назад, в эпоху неолита. А самые «молодые» подземные тоннели зафиксировали в Австрии и Чехии.
Кстати, некоторые считают, что Erdstall создали загадочные подземные жители, обитавшие в этих краях много лет назад. Был также отмечен и тот факт, что входы в расположившиеся под землей тоннели чаще всего располагаются неподалеку от храмов и монастырей. Это положило начало теории о том, что подземные проходы принадлежали в свое время какому-то культу.
Стоит отметить, что в истории нет упоминаний ни об одном из этих тоннелей, которые буквально пронизывают Европу под землей. Для чего они были созданы, остается только догадываться. Наряду с версией о нехристианском культе существуют предположения, что ходы были прорыты предками европейцев, чтобы в них спасаться от хищников.
Есть версия, что тоннели являлись обычными подземными дорогами, по которым можно было передвигаться, невзирая на непогоду и войны. Правда, не совсем понятно, как сторонники этой версии объясняют узость и крайне малую высоту ходов, по которым человек среднего роста и комплекции мог передвигаться с большим трудом.
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