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10 самых загруженных метрополитенов мира 

Вести Экономика 11 часов назад
Фото: Wikimedia
Никто не любит часы пик в метро, когда утром едешь на работу или возвращаешься домой вечером.
Московский метрополитен занял второе место в рейтинге самых загруженных метрополитенов мира, согласно данным Union Internationale des Transports Publics (UITP), некоммерческой организации, которая поддерживает общественный транспорт во всем мире.
Эксперты UITP собрали данные о метрополитенах в разных городах мира и оценили их по ряду ключевых показателей, включая такие, как количество пассажиров, число линий, длина, состав парка.
Отмечается, что большинство городов из топ-10 расположены в Азии.
Ниже мы расскажем о 10 самых загруженных метрополитенах мира.

10. Гонконг

Гонконгский метрополитен насчитывает 258,4 км путей и 172 станции, включая 68 станций скоростного трамвая.
Первая линия открылась в 1979 году. Гонконгский метрополитен сразу стал пользоваться популярностью среди жителей Гонконга, и последующие линии были построены с тем расчётом, чтобы охватить как можно большую территорию.
Постоянно возникают споры о том, где и как продлевать линии. На всех станциях установлена технология горизонтального лифта.

9. Мехико

Метрополитен Мехико — система линий метро, в основном на шинном ходу в конурбации Большой Мехико города Мехико, Мексика. Это второй по размерам метрополитен в Северной Америке после Нью-Йоркского метрополитена.
В метрополитене Мехико 195 станций, 24 из которых связывают две или более линий. 115 станций находятся под землёй (максимальная глубина 36 метров, на Линии 7), 55 станции на уровне земли и 25 станций над землёй.

8. Гуанчжоу

Метро Гуанчжоу — транспортная система в городе Гуанчжоу, Китай. Открыт в 1997 году, став четвёртым метрополитеном в Китае, после Пекинского, Шанхайского и Тяньцзиньского.
По состоянию на начало 2019 года, состоит из 14 линий, 259 станций, общая длина линий составляет 476,1 км. Управляется Корпорацией метро Гуанчжоу.
Большая часть системы метро обслуживает городскую зону, в то время как линии 2, 3, 4, 9, 13 и 14 так же связывают пригодные районы Хуаду, Байюнь, Панью и Наньша с центром города.

7. Нью-Дели

Делийский метрополитен — скоростная транспортная система Дели, соединяющая его центральные районы и города-спутники в Национальном столичном округе: Фаридабад, Гургаон, Ноида и Газиабад.
Вторая система метро, открытая в Индии после метрополитена Калькутты. Управляется и эксплуатируется государственной компанией Delhi Metro Rail Corporation Limited (DMRC) с равным долевым участием правительства Индии и правительства Дели.
В метро осуществляется более 3000 поездок ежедневно, работает с 05:00 до 23:30.

6. Нью-Йорк

Нью-Йоркский метрополитен — крупнейшая система метрополитена в мире по количеству станций. Особенностью Нью-Йоркского метрополитена является организация движения поездов по маршрутам, каждый из которых проходит по одной или нескольким линиям.
На конец 2018 года число маршрутов составляет 27; большинство их делятся на экспресс-маршруты (останавливающиеся только на некоторых станциях) и локальные (со всеми остановками); для такого разделения маршрутов линия имеет 3 или 4 пути; кроме того имеется несколько коротких маршрутов-челноков и одна пара маршрутов, действующих по принципу «скип-стоп».
Система работает круглосуточно (закрываются на ночь только две станции, каждая из которых входит в свой пересадочный узел), маршруты меняются в зависимости от дня недели и времени суток.

5. Сеул

Был открыт 15 августа 1974 года. В настоящее время состоит из 316 станций на 9 линиях длиной 340,6 км.
Владельцем системы является правительство Сеула, управляется она двумя компаниями: Seoul Metro подконтрольны линии 1-8, а Seoul Metro Line 9 Corporation или просто Metro9 управляет линией 9 с 38 станциями.
Входит в единую систему внеуличного транспорта Сеульского столичного региона вместе с Инчхонским метрополитеном и линиями метро под управлением Korail и других компаний.

4. Пекин

Пекинский метрополитен — система скоростного рельсового транспорта Пекина, столицы Китая, действующая с 1969 года (первая в стране) и бурно развивающаяся с конца XX века.
Занимает 2-е место среди метрополитенов в мире по длине линий (первое — Шанхайский метрополитен) и по годовому пассажиропотоку, а также второе место по пиковому суточному пассажиропотоку после Московского метрополитена.

3. Шанхай

Шанхайский метрополитен — система метро города Шанхая (Китай), 1-й в мире метрополитен по протяжённости линий (660 км).
Шанхай — третий город в континентальном Китае после Пекина и Тяньцзиня, где появилось метро, которое открылось в 1993 году.
Одна из самых молодых в мире, данная система метро является наиболее быстро развивающейся, уже насчитывая 15 действующих линий и ещё 4 строящихся, включая продолжения действующих.
К концу 2020 года планируется достижение протяжённости в 780 км линий с 480 станций.

2. Москва

Является исторически первым и крупнейшим метрополитеном СССР и России.
Первая линия открылась 15 мая 1935 года и шла от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры», с ответвлением на «Смоленскую».
Состоит из 14 линий общей протяжённостью 381 км в двухпутном исчислении, без учёта монорельса и МЦК.
В Московском метрополитене 223 действующие станции и одна законсервированная, 44 станции признаны объектами культурного наследия, а более 40 являются памятниками архитектуры.

1. Токио

Токийский метрополитен — система скоростного внеуличного транспорта, состоящая из линий двух крупных операторов: Tokyo Metro и Toei.
Ключевые станции метро соединены с массой других систем общественного транспорта: поездами, монорельсами, Синкансэном и прочими.
Самая используемая станция метрополитена — Синдзюку — пропускает примерно 2 миллиона пассажиров в день, являясь самой «занятой» и второй по размеру станцией в мире.
Сеть токийского метрополитена насчитывает 285 станций. В вагонах установлены сиденья с подогревом. Остановки объявляются на японском и английском языках, реже — на китайском.
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