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Что может находиться в «Зоне 51» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Google Earth
Зона 51 — одно из самых засекреченных мест на планете. В нулевых она была под пристальным вниманием конспирологов. До сих пор существует много разных версий, почему «Зона 51» находится под такой сильной охраной — поле вокруг нее заминировано, а сама она окружена забором с табличками об опасности.
Секретный объект расположен на юге штата Невада, недалеко от Лас-Вегаса. О его существовании стало известно в 50-х, когда Боб Лазар, один из бывших сотрудников базы, рассказал, что вся база на самом деле расположена под землей. По его словам, там находится секретная уфологическая лаборатория.
В конце 90-х еще один рабочий Скотт Рейн выступил по ТВ и рассказал, что в ангарах находятся инопланетяне. В ответ на это американское правительство обвинило молодых людей в невменяемости.
Некоторые уфологи утверждают, что «Зона 51» притягивает НЛО. По некоторым рассказам очевидцев, они постоянно видят в этом районе огненные шары и яркие летательные аппараты.
Конспирологи уверены, что на этом объекте разрабатывают ядерное оружие. По сообщениям СМИ, в 2017 году там проводились испытания тяжелого бомбардировщика, который может уничтожать целые города. А в феврале 2018 года американец снял видео, на котором в сторону зоны везли нечто похожее на ракету с ядерной боеголовкой.
В 2013 году правительство США официально признали ее существование. Согласно рассекреченным документам ЦРУ, там проводятся испытания военных летательных аппаратов и систем вооружения. По снимкам со спутника видно, что на большой территории зоны находятся только базы, ангары и сухие озера.
Комментарии
Места , ЦРУ
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