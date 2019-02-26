Какой люди 100 лет назад видели Москву будущего

Люди всегда пытались заглянуть в будущее и представить, как будет выглядеть их город, страна и мир через века.

В 1914 году московская кондитерская фабрика «Эйнемъ» выпустила набор из 8 художественно оформленных почтовых открыток, которые вкладывались в новый набор конфет в жестяной коробке. На них была изображена Москва в 23 веке такой, какой ее представляли люди того времени. Тогда уже существовала мода на разнообразные открытки-вкладыши в кондитерских наборах. Но серия карточек с Москвой будущего оказалась настолько успешной, что до сих пор в многих российских домах и музеях хранятся открытки из коллекции и красивые жестяные коробки от шоколадных конфет. Фабрика «Красный октябрь» , правопреемник «Эйнем», даже перевыпустила серию в 2010 году.

Художник, имя которого осталось, к сожалению, неизвестно для нас, нарисовал самые знаковые места столицы. Интересно, что некоторые его предсказания сбылись весьма точно, а некоторые кажутся наивными и смешными для человека нашего времени.

К каждой из карточек прилагалось краткое описание места, изображенного на ней, и событий, происходящих на открытке.

Центральный вокзал

Товарищество "Эйнем"

«Зима такая же, как и при нас 200 лет назад. Снег такой же белый и холодный. Центральный Вокзал Земных и Воздушных Путей Сообщения. Десятки тысяч приезжающих и уезжающих, все идет чрезвычайно быстро, планомерно и удобно. К услугам пассажиров — земля и воздух. Желающие могут двигаться с быстротою телеграмм»

Центральный вокзал, проекты строительства которого обсуждались в начале 20 века, так и не был построен. Но плотность уличного движения на открытке очень напоминает современные московские пробки.

Москворецкий мост

Товарищество "Эйнем"

«Кремль так же украшает древнюю Белокаменную и с золотыми куполами представляет феерическое зрелище. Тут же у Москворецкого моста мы видим новые огромные здания торговых предприятий, трестов, обществ, синдикатов и т. д. На фоне неба стройно скользят вагоны подвесной воздушной дороги»

Монорельс, изображенный на открытке, действительно появился в Москве уже в начале 21 века, остальной изображенный городской пейзаж за 100 лет успел уже кардинально измениться.

Лубянская Площадь

Товарищество "Эйнем"

«Ясный вечер. Лубянская площадь. Синеву неба чертят четкие линии светящихся аэропланов, дирижаблей и вагонов воздушной дороги. Из-под мостовой площади вылетают длинные вагоны Московского Метрополитена, о котором при нас в 1914-м году только говорили. По мосту над Метрополитеном мы видим стройный отряд доблестного русского войска, сохранившего свою форму ещё с наших времен. В синем воздухе мы замечаем товарный дирижабль Эйнем, летающий в Тулу с запасом шоколада для розничных магазинов.»

Современное здание магазина «Детский мир» очень похоже на изображенное на карточке и расположено почти на том же месте. Очертания площади в целом тоже соответствуют современным, даже метро, о котором в 1914 году только мечтали, построено там же, где и на открытке.

Река Москва

Товарищество "Эйнем"

«Оживленные, шумные берега большой судоходной Москвы-реки. По прозрачным глубоким волнам широкого торгового порта несутся огромные транспортные и торговые крейсеры и многоэтажные пассажирские пароходы. Весь флот мира — исключительно торговый. Военный упразднен после мирного договора в Гааге. В шумной гавани видны разнохарактерные костюмы всех народов земного шарa, ибо Москва-река сделалась мировым торговым портом»

Теперь Москва — действительно мировой порт. Однако такие крупные суда, как были изображены на картинке, все-таки не попадают в Москву-реку.

Петровский парк

Товарищество "Эйнем"

«Мы переносимся мысленно в Петровский парк. Аллеи расширены до неузнаваемости. Древний Петровский дворец реставрирован, и в нём сосредоточен Музей Петровской эпохи. Повсюду бьют, сверкая, дивные фонтаны. Лишенный микробов и пыли, совершенно чистый воздух прорезывают дирижабли и аэропланы. Толпы людей в ярких костюмах XXIII века наслаждаются дивной природою на том же месте, где, бывало, гуляли мы, пра-пра-прадеды»

Происходящее этой открытке, пожалуй, меньше похоже на правду, чем предыдущие изображения. Особенно неправдоподобно звучат слова про чистый, лишенный пыли воздух, да и местность с тех пор изменилась до неузнаваемости.

Красная площадь

Товарищество "Эйнем"

«Красная площадь. Шум крыльев, звон трамваев, рожки велосипедистов, сирены автомобилей, треск моторов, крики публики. Минин и Пожарский. Тени дирижаблей. В центре — полицейский с саблей. Робкие пешеходы спасаются на лобном месте. Так будет лет через 200»

С этим изображением художник тоже не угадал. Автомобильное движение по Красной площади было запрещено, так же, как и полеты летательных аппаратов. И современная атмосфера Красной площади далека от шумной и беспорядочной, изображенной на открытке.

Петербургское шоссе

Товарищество "Эйнем"

«Красивая ясная зима 2259-го года. Уголок «старой» веселящейся Москвы, древний «Яр» по-прежнему служит местом широкого веселья москвичей, как было и при нас 300 с лишним лет тому назад. Для удобства и приятности сообщения Санкт-Петербургское шоссе целиком превращено в кристально-ледяное зеркало, по которому летят, скользя, изящные аэросани. Тут же на маленьких аэросалазках шмыгают традиционные сбитенщики и продавцы горячих аэросаек. И в XXIII веке Москва верна своим обычаям»

Конечно, сейчас никому бы в голову не пришло заливать шоссе водой, чтобы транспорт скользил по льду, но загруженность Ленинградского шоссе правда напоминает современную.

Театральная площадь

Товарищество "Эйнем"

«Театральная площадь. Темп жизни усилился в сто раз. Всюду молниеносное движение колесных, крылатых, пропеллерных и прочих аппаратов. Существовавший ещё в 1846 году Торговый дом Мюр и Мерлиз в настоящее время разросся до баснословных размеров, причем главные отделы его соединены с воздушными железными дорогами. Из-под мостовой вылетают многочисленные моторы. Где-то вдали пожар. Мы видим автомобильную пожарную команду, которая через мгновение прекратит бедствие. На пожар же спешат бипланы, монопланы и множество воздушных пролёток»

Автор открыток оказался прав — одной из главных достопримечательностей площади действительно стал торговый центр. Но разросся он не в высоту, как предрекал художник, а в длину. На открытке изображены пожарные, так как в то время пожары были одной из главнейших городских проблем — печное отопление и примитивная электропроводка способствовали опасности возникновения пожаров. К счастью, сейчас пожарная служба оснащена гораздо лучше, чем 100 лет назад.