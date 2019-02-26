Коптер снял древнее поселение в Дагестане 

Коптер снял древнее заброшенное поселение в Дагестане. Село Корода, расположенное в горах, на высоте 1500 метров над уровнем моря, насчитывает многовековую историю. Оно возникло между III и IV веками нашей эры на месте слияния двух горных ручьев. В средние века в поселении вовсю кипела жизнь, о которой сейчас напоминают покинутые людьми строения. В Дагестане есть и другой одноименный населенный пункт, названный в честь Старой Короды. В 2017 году там проходили съемки фильма «Братство» режиссера Павла Лунгина.