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Почему уральцам не стоит бояться землетрясений 

Кириллица 7 часов назад
Фото: pixabay.com
Осень 2018 года на Урале произошло землетрясение. Оно не было разрушительным и даже в его эпицентре (удаленном от крупных населенных пунктов) сила толчков не превышала 5,5 баллов по шкале Рихтера. Тем не менее жители Башкирии, Свердловской и Челябинской областей были напуганы заметными разрушениями зданий, трещинами на дорогах и т. д. Тем более что это уже не первое землетрясение на Урале в новом веке. Но ученые спешат успокоить уральцев: серьезных геологических катастроф им бояться точно не следует.

История уральских землетрясений

Самое разрушительное землетрясение в районе Уральских гор было зафиксировано в 1914 году. Сила толчков в его эпицентре, расположенном неподалеку от Первоуральска, тогда составила 6,5 баллов по шкале Рихтера. Это не говорит о том, что более сильных сейсмических катаклизмов в регионе в обозримом прошлом не было, просто изучать и собирать сведения о них начали лишь в конце XIX века.
Первым, кто занялся этой проблемой, был русский геолог и сейсмолог Александр Орлов. Он в своем труде «О землетрясениях в Приуральских странах» в 1873 году впервые высказался о возможности сейсмических катаклизмов в регионе — ранее считалось, что землетрясений здесь не может быть в принципе.
Изучая сейсмологию и геологию региона, ученый установил, что толчки магнитудой 3—4 балла здесь происходят с периодичностью в несколько лет. Правда, такие колебания земной коры нередко проходят практически незамеченными — на них может указать разве что дребезжание стекол в домах.
Что касается сильных землетрясений 6 баллов и выше, то и выводы Александра Орлова, и наблюдения современных ученых сходятся: они случаются в регионе не чаще чем через 80—100 лет. То есть в этом веке свое Уральские горы уже получили.

Землетрясение на Урале — экзотика

Именно такое мнение высказывает Стефан Паняк — доктор геологических наук, давно занимающийся изучением сейсмической обстановки в регионе. По-настоящему разрушительных землетрясений в нашей эре Уральские горы не знали. Сегодня это один из самых старых горных массивов планеты, практически лишившийся какой-то геологической активности.
Самые пессимистические прогнозы говорят о 10%-й вероятности толчков магнитудой 7 баллов в этом веке. Вероятнее всего, все ограничится незначительными (и практически незаметными) землетрясениями в 2—3 балла. Они неопасны не только из-за своей слабости, но и причин происхождения. Подавляющее большинство их возникает из-за обрушения горных пород внутри многочисленных выработанных шахт Уральских гор. То есть они имеют техногенное, а не геологическое происхождение.
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Места , Александр Орлов
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