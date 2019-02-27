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Авторские ланчи в Prscco Bar 

Партнерский материал 7 часов назад
Фото: Prscco Bar
Небольшой и уютный Prscco Bar на Пятницкой, 24 по будням с 12:00 до 16:00 кормит авторскими ланчами от молодого шефа Ивана Ермилова.
Дневное предложение здесь достойное: пять салатов и холодных закусок, столько же основных блюд, суп дня, десерт в виде свежих фруктов. Дополнить все перечисленное предлагают бокалом просекко по специальной цене.
Начинают обед в Prscco Bar с обжаренной брокколи, которую подают под кунжутным соусом (190 руб.), овощного микса с фенхелем и песто (190 руб.) или запеченной на соли свекле с ореховым соусом и брынзой (190 руб.). Решительно настроенным на плотный обед стоит заказать острый салат из огурцов с икрой летучей рыбы (190 руб.) или зеленый микс с хурмой, тыквой и копченой уткой (200 руб.).
Prscco Bar
Суп дня Prscco Bar всегда разный, а вот цена на него остается неизменной (всего 150 руб.). Из основных блюд можно попробовать картофельный гратен с вешенками и сметаной (340 руб.) или пасту птитим с куриной грудкой и сырным муссом (320 руб.). Для любителей рыбы и морепродуктов в меню есть морской окунь, которого тушат с фасолью (350 руб.), и итальянский черный рис Venere с кальмарами и томатами конкасе (320 руб.). Хитом обеденного предложения уже стали томленые говяжьи щечки. В качестве гарнира к ним подают картофельное пюре с маринованной свеклой. Блюдо посыпают орехами и украшают — внимание — золотом (390 руб.).
Prscco Bar
Восполнить нехватку витаминов, можно заказав на десерт виноград, мандарины или хурму (все по 100 руб.). А для хорошего настроения — бокал просекко (180 руб.).
Средний чек 1500 руб.
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Адрес: ул. Пятницкая, 24
Телефон: +7 (495) 222 05 70
График работы:
Пн-чт с 08:00 — 03:00
Пятница с 08:00 — 06:00
Суббота с 10:00 — 06:00
Воскресенье с 10:00 — 03:00
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