Мексика глазами Сергея Эйзенштейна и Валерия Кацубы

Взгляд иностранца на страну и ее обычаи, три удивительных художника — и только одна возможность погрузиться в атмосферную фантазию о Мексике — 5 марта в Национальном музее Сан-Карлоса в Мехико.

Валерий Кацуба «Натурщики: классика и современность»

Художественный фотопроект «Натурщики: классика и современность» объединяет фотографии, сделанные автором в России, Испании и Мексике. Здесь спортсмены (гимнасты, пловцы, игроки в мяч), балерины, танцовщики и друзья Валерия словно замирают во времени в неоклассических интерьерах художественных академий и музеев.

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Работы Кацубы, сделанные в Мексике, имеют большую ценность: впервые в одном художественном произведении, в одной поставленной сцене можно наблюдать образцы классической эстетики (скульптуры эпохи Возрождения или копии античной скульптуры) и позирующих рядом с ними танцоров-кончерос, хранителей культуры индейцев континента.

Своих героев Валерий нашёл как бы случайно: на главной площади Мехико — Zócalo — он познакомился с исполнителями традиционных индейских танцев — кончерос. Танцоры, которые воссоздают культурные традиции доколумбовой эпохи континента, стали его первыми моделями.

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Затем при поддержке Хосе Мануэля Спрингера (José Manuel Springer), куратора выставки, Валерий отыскал тех, кто увлекается традиционной игрой в мяч (Juego de Pelota). Шесть спортсменов позировали ему в патио музея Сан-Карлоса, демонстрируя не только совершенную физическую подготовку, но и традиции древней игры.

«В его произведениях постановка модели, света и сценической композиции создана под влиянием картин и скульптур эпохи Возрождения и барокко, но при этом действие происходит в неоклассических интерьерах, где чувствуется жизнь благодаря повествовательной театральной манере съемки», — отмечает куратор выставки Хосе Мануэль Спрингер.

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«Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия»

«Сюжет этого фильма необычен. Зерно его составляют четыре новеллы в оправе пролога и эпилога, единые по сути своей и по духу. Разные по содержанию. Разные по месту действия. В них разные пейзажи, люди, обычаи. Контрастные по ритму и форме, в целом они составляют огромный, многокрасочный фильм-симфонию о Мексике», — писал режиссёр о запланированном фильме «Да здравствует Мексика!».

Но его мечтам не суждено было сбыться: отсняв с оператором Эдуардом Тиссэ 75 километров пленки, Сергей не смог закончить монтаж. Сталин потребовал у «потерявшего доверие» режиссера вернуться в СССР, а продюсер так и не выслал Эйзенштейну весь отснятый материал.

Но плёнка не пропала, она долгие годы хранилась в Америке, и режиссёр Олег Ковалов дал ей новую жизнь. Его фильм «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия» — авторская версия незавершенной эпопеи Эйзенштейна.

Фильм Ковалова вышел в 1994 году и получил приз жюри CICAE на МКФ в Берлине (1998). Сегодня он представляет собой классический образец видеоарта, в котором тонкая игра света и тени отражает особый взгляд гениального художника из России на так интересовавшую его культуру.

В 2019 году происходит интенсивный культурный обмен между Россией и Мексикой, обоюдный интерес к культуре обеих стран растёт день ото дня. После просмотра фильма гостям предлагается встретиться в Итальянском дворике музея и за коктейлями обменяться впечатлениями. Востребованность русского взгляда в современном искусстве происходит во всем мире и является своеобразным оазисом вне политики.

Адрес: Puente de Alvarado 50, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México.