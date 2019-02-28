Тепуи — затерянный мир, существующий в реальности

Тепуи — это плоские столовые горы на Гвианском нагорье в Южной Америке, в частности, в Венесуэле. На языке народа пемон, который живет в Гран Сабана, слово тепуи означает «Дом богов» — потому что они очень высокие. Тепуи являются отдельными горами, а значит на них можно найти большое разнообразие эндемичных видов растений и животных, некоторые из которых обитают только на одном тепуи.

Возвышаясь над окружающим лесом, тепуи имеют практически вертикальные стены, а многие из них поднимаются на более чем 1000 м над джунглями.

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Самые высокие тепуи достигают 3000 метров в высоту.

Практически вертикальные откосы и густой тропический лес, на котором лежат эти тепуи, делают их недоступными для пеших покорителей. Только до трех гор Гран Сабана можно дойти пешком, и среди них — гора Рорайма в 2180 м в высоту.

Тепуи — это останки крупного плато песчаника, который когда-то покрывал слой гранита между северной границей бассейна Амазонки и Ориноко, между побережьем Атлантического океана и Риу-Негру, во время докембрийского периода.

За миллионы лет плато подверглись действию эрозии, и все, что от них осталось, — это плосковершинные тепуи.

Хотя тепуи кажутся пустынными, их вершины кипят жизнью. Из-за большой высоты климат на тепуи отличается от того, что царит внизу. Наверху часто прохладнее, чаще идет дождь, а внизу горы имеют тропический, теплый и влажный климат.

Многие необычные растения приспособились к этой среде обитания и стали уникальными видами тепуи. Около 9400 видов высотных растений были зарегистрированы в Венесуэльской Гайане, из которых 2322 зарегистрированы на тепуи. Около одной трети этих видов больше нигде в мире не встречаются.

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В регионе Гран Сабана находится 115 таких столовых гор. Они располагаются на юго-востоке от Венесуэлы, где сосредоточено больше всего тепуи. Самый известный среди них — гора Рорайма. Рорайма оставалась неисследованной до 1884 года. Говорят, что гора Рорайма вдохновила шотландского автора Артура Конана Дойля на написание романа «Затерянный мир».

Здесь находятся небольшие водопады, природные бассейны с кварцем и Треугольник Пунто — точка, в которой встречаются границы Венесуэлы, Бразилии и Гайаны.

Еще один известный тепуи — Ауянтепуи, где находится водопад Анхель — самый высокий водопад в мире. Это также самый крупный тепуи по площади поверхности (700 км²).