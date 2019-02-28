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Чем кормят в российских тюрьмах 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Джентельмены удачи"
Раньше заключенные постоянно жаловались на питание в российских тюрьмах. Так было до 2016 года, пока не вступил закон о разнообразии еды для заключенных.
Согласно новому документу, калорийность приемов пищи распределяется так: по 30% на завтрак и ужин, 40% на обед. Еда в следственных изоляторах стала разнообразнее. Теперь повара обязаны готовить разные блюда. Супы должны быть не на воде, а на мясном бульоне, а второе должно готовится по-разному. Например, котлета подается в двух видах: жареная и тушеная.
В исправительных учреждениях полагается трехразовое питание. Временной промежуток между ними не должен превышать семь часов. В воспитательных колониях, где содержатся несовершеннолетние, приемы пищи пятиразовые. В качестве напитков подают компот из сухофруктов или кисель и чай. Все блюда должны быть горячими в обязательном порядке.
На питание одного заключенного в день выплачивается 80 рублей, но эту сумму хотят сократить на 15-20%. По словам властей, пища не будет хуже, такую разницу должно восполнить развитие сельского хозяйства в тюрьмах.
На территории большинства тюрьм есть магазины, где арестанты могут покупать сладости, соки и другие продукты. Если у них есть на это средства. Некоторые просят помощь у знакомых и родственников, которые находятся на свободе.
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