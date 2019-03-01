Во Владивостоке установят статую Иисуса Христа

Во Владивостоке планируют установить 68-метровую статую Иисуса Христа . По идее авторов, она будет осенять крестным знамением прибывающие и отбывающие суда. Памятник будет в два раза выше того, который установлен в Рио.

Статую планируется расположить на Крестовой сопке на мысе Эгершельд. Губернатор Приморья, руководитель проекта "Вятский Посад" и вице-президент АФК "Система" уже обсудили проект. Они изучили планировку, смотровую площадку и утвердили план постройки.

Создатели проекта предлагали поставить храм в честь преподобного Сергия Радонежского , но глава региона предложил построить небольшую часовню на 20-30 человек на соседней сопке.

Во времена Советского Союза на этом же месте планировалось установить статую Ленина, а на соседней — Сталина. Они должны были встречать все корабли. Те памятники должны были быть высотой более 30 метров.