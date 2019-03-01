Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Владивостоке установят статую Иисуса Христа 

Рамблер 4 часа назад
Фото: vposad.ru
Во Владивостоке планируют установить 68-метровую статую Иисуса Христа. По идее авторов, она будет осенять крестным знамением прибывающие и отбывающие суда. Памятник будет в два раза выше того, который установлен в Рио.
Статую планируется расположить на Крестовой сопке на мысе Эгершельд. Губернатор Приморья, руководитель проекта "Вятский Посад" и вице-президент АФК "Система" уже обсудили проект. Они изучили планировку, смотровую площадку и утвердили план постройки.
Создатели проекта предлагали поставить храм в честь преподобного Сергия Радонежского, но глава региона предложил построить небольшую часовню на 20-30 человек на соседней сопке.
Во времена Советского Союза на этом же месте планировалось установить статую Ленина, а на соседней — Сталина. Они должны были встречать все корабли. Те памятники должны были быть высотой более 30 метров.
Места , Сергий Радонежский , Иисус Христос , АФК Система
Читайте также
Видео
Женщина из Индонезии ест мыло на камеру
Безумный мир
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Самая толстая кошка Британии ищет дом
Безумный мир
Кошка-лентяйка не узнала мышь
Безумный мир
Блогер проник на законсервированную АЭС Фукусима
Места
10 любопытных фактов про поцелуи Брежнева
Люди
Евший пиццу в суде клерк попался журналистам
Люди
Как сиденья от унитазов провоцируют зависть
Безумный мир
Как посадить самолет вслепую и убить 70 человек
Истории
Упитанную крысу освободили полицейские
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение