Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блогер проник на законсервированную АЭС Фукусима 

Рамблер 4 часа назад
В марте 2011 года Япония пережила крупнейшее в истории землетрясение, которое вызвало цунами. Волна и подземные толчки стали причиной радиационной аварии на АЭС Фукусима-1. По Международной шкале ядерных событий катастрофу оценили в 7 баллов, что соответствует максимальной степени опасности. Спустя год на побережье, где находится станция, уровень радиации превышал допустимый в 100 раз, местные жители до сих пор не возвращаются в дома. Исследователь городских джунглей отправился в закрытую зону, чтобы посмотреть, что там происходит сейчас.
Места , Видео
Читайте также
Видео
Женщина из Индонезии ест мыло на камеру
Безумный мир
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Самая толстая кошка Британии ищет дом
Безумный мир
Кошка-лентяйка не узнала мышь
Безумный мир
Блогер проник на законсервированную АЭС Фукусима
Места
10 любопытных фактов про поцелуи Брежнева
Люди
Евший пиццу в суде клерк попался журналистам
Люди
Как сиденья от унитазов провоцируют зависть
Безумный мир
Как посадить самолет вслепую и убить 70 человек
Истории
Упитанную крысу освободили полицейские
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение