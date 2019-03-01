Блогер проник на законсервированную АЭС Фукусима

В марте 2011 года Япония пережила крупнейшее в истории землетрясение, которое вызвало цунами. Волна и подземные толчки стали причиной радиационной аварии на АЭС Фукусима-1. По Международной шкале ядерных событий катастрофу оценили в 7 баллов, что соответствует максимальной степени опасности. Спустя год на побережье, где находится станция, уровень радиации превышал допустимый в 100 раз, местные жители до сих пор не возвращаются в дома. Исследователь городских джунглей отправился в закрытую зону, чтобы посмотреть, что там происходит сейчас.