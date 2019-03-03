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Соседи построили паб между домами 

BigPicture.ru 2 часа назад
Фото: BigPicture.ru
Две супружеские пары — Кельвин и Саманта и их соседи, Роб и Хелен, — живут в стоящих друг за другом соседних домах-дюплексах (двухквартирный дом) в Уэст-Мидлендсе, Великобритания. И между их домами есть небольшое пространство.
У пар, как водится, есть дети и работа, а по выходным они любят собираться вместе и смаковать домашнее пиво собственного производства. Друзья давно хотели найти место для посиделок, так как дома дети, а если куда-нибудь ехать, то кому-то одному придется не пить и всех везти. Так что все их попытки куда-то выбраться заканчивались обычным вечером в гостиной.
Однажды Кельвин увидел валяющиеся без дела старые деревянные коробки, и ему в голову пришла идея.
Три месяца спустя соседи-друзья построили уютный, хоть и небольшой, полностью функционирующий и забитый под завязку вкуснейшим пивом свой собственный паб между домами.
Причем обошлась постройка меньше чем в 200 долларов.
BigPicture.ru
В дело шли не только старые деревянные коробки, но и ненужная мебель с распродаж и eBay. Например, стулья из старого двухэтажного автобуса.
Долгожданное место для встреч получило название Outback Inn (outback переводится как «глушь»).
Счастливые хозяйки теперь хранят там свежесваренное пиво, к которому присоединилось вино, лагер, сидр.
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