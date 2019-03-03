Соседи построили паб между домами

Две супружеские пары — Кельвин и Саманта и их соседи, Роб и Хелен, — живут в стоящих друг за другом соседних домах-дюплексах (двухквартирный дом) в Уэст-Мидлендсе, Великобритания. И между их домами есть небольшое пространство.

У пар, как водится, есть дети и работа, а по выходным они любят собираться вместе и смаковать домашнее пиво собственного производства. Друзья давно хотели найти место для посиделок, так как дома дети, а если куда-нибудь ехать, то кому-то одному придется не пить и всех везти. Так что все их попытки куда-то выбраться заканчивались обычным вечером в гостиной.

Однажды Кельвин увидел валяющиеся без дела старые деревянные коробки, и ему в голову пришла идея.

Три месяца спустя соседи-друзья построили уютный, хоть и небольшой, полностью функционирующий и забитый под завязку вкуснейшим пивом свой собственный паб между домами.

Причем обошлась постройка меньше чем в 200 долларов.

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В дело шли не только старые деревянные коробки, но и ненужная мебель с распродаж и eBay . Например, стулья из старого двухэтажного автобуса.

Долгожданное место для встреч получило название Outback Inn (outback переводится как «глушь»).

Счастливые хозяйки теперь хранят там свежесваренное пиво, к которому присоединилось вино, лагер, сидр.