Какие тайны могут хранить сталинские высотки

Всего в Москве есть семь сталинских высоток, которые также называют "семь сестер". Их заложили в один день — в честь праздника 800-летия Москвы. Существует много слухов о том, какие тайны советского прошлого хранят эти здания.

Статуя Сталина в подвалах МГУ

Существует легенда, что в подвалах Московского Государственного университета покоится замурованная бронзовая статуя вождя народов. По слухам, его должны были установить вместо шпиля, но передумали после его смерти. На самом деле, это неправда. Работы по установлению фундамента завершили в 1951, а через два года МГУ открыл свои двери для студентов. Строители просто не смогли бы замуровать там большую фигуру.

Яшмовые колонны и немецкие трофеи

Существует легенда, что при строительстве химфака МГУ использовали колонны из яшмы, которые сохранились после сноса храма Христа Спасителя , но историки не нашли этому подтверждение. Некоторые старожилы утверждали, что в здании есть фрагменты разных памятников архитектуры. например, элементы Рейхстага. Это отчасти правда — долгое время там хранились трофейные немецкие вытяжные шкафы.

Высотка на Котельнической привлекала тараканов

Сейчас квартиры в этой высотке считаются элитным жильем. Раньше жилплощадь там предоставляли только знаменитостям. Но мало кто знает, что большинство из них страдали от постоянных набегов тараканов. Дело в том, что здание построили на месте мучных складов, что и привлекало насекомых

Строители-заключенные

Гостиница "Украина" стала самой сложной из сестер. Ее строили долго из-за споров в правительстве. Существует легенда, верхние этажи здания сделаны гораздо хуже, потому что его строили заключенные, а руководство боялось подниматься к ним на такую высоту. В 2007 году обрушилась одна из башен высотки, это может объяснить еще одну легенду: чтобы быстрее ее достроить, в бетон подмешивали соль.

Слежка за американским посольством

Некоторые историки утверждают, что на последних этажах высотки на Баррикадной располагался один из офисов КГБ. Сотрудники с помощью специальной аппаратуры следили за американским посольством.

Привидения

Поклонники сверхъестественного строят теории о том, что в высотках заточено очень много духов. Некоторые из них строители, которые погибли на работе, а другие — простые жильцы или гости. По их мнению, из-за того, что восьмое здание не было построено, не замкнулся энергетический круг, поэтому призраки людей не могут найти покой и гуляют по длинным коридорам высоток.