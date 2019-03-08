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Как появилась и почему исчезла 16-я республика СССР 

Рамблер 5 часов назад
Фото: pixabay.com
Сейчас об этой республике напоминает лишь пустое место среди гербов фасада Главного павильона ВДНХ и фонтан "Дружба народов". Его украшают 16 скульптур девушек, каждая из которых символизирует одну из республик Советского Союза.
Пятнадцать республик вспомнить легко, а вот с шестнадцатой будет посложнее. Что это за республика и почему ее упразднили — рассказываем ниже.
Шестнадцатой в составе СССР стала Карело-Финская республика, существовавшая в период с 31 марта 1940 года по 16 июля 1956 года.
После советско-финской войны Карельскую АССР преобразовали в Карело-Финскую ССР и присоединили к ней большинство бывших земель Финляндии, полученных по Московскому мирному договору. Так возникло 7 районов, в том числе Сортавальский, Кегсгольмский и Выборгский. Столицей республики по-прежнему был Петрозаводск.
Создание республики, таким образом, стало наглядной иллюстрацией советской пропаганды об освобождении финского народа от власти капиталистов, под эгидой которой и велась "зимняя" война.
Хотя карелы, вепсы и финны в республике всегда были в меньшинстве. Их доля возросла во время ВОВ, когда республика была оккупирована финской армией, но в 1944 снова снизилась. Многие эвакуировались в центральные районы Финляндии и не вернулись после войны.
В 1954 году на ВДНХ открыли павильон Карело-Финской ССР. Но к тому времени районы республики постоянно реорганизовывались и упразднялись.
Тогда же отношения Союза и Финляндии потеплели настолько, что Хрущев решил навсегда закрыть "карельский вопрос", возвратив Финляндии Порккалу, и успокоить финских националистов.
Для этого из названия республики снова убрали "финскую" часть. Это символизировало отказ любых посягательств на независимость Финляндии. Кроме того, национальный состав республики к тому времени стал практически славянским, и выделение отдельной республики для коренного населения потеряло смысл. Сыграла свою роль и экономическая отсталость республики.
16 июля 1956 года на картах вновь появилась Карельская АССР.
Изменение статуса республики повлияло на внешний вид советского герба, который "потерял" 16 ленточку. В таком виде герб просуществовал до 1991 года.
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